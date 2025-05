Bufalino, l’escriptor discret

Aclaparat per la inflació d’escriptors/es que circulen per les xarxes (en lloc de renovar el mòbil t’autoedites i ja eres escriptor) la casualitat ha fet que trobe en la prestatgeria una d’aquelles novel·les que omplin els espais esperant que passen els anys i marquen, miraculosament, el moment oportú per a llegir-les. Algun dia algú hauria d’escriure, si no s’ha escrit ja, sobre el misteri que arrosseguen les prestatgeries. La novel.la que ha satisfet la meua ansietat literària ha sigut ni més ni menys que Diceria dell’ untore, (El sembrador de pesta, en català, La Magrana; Perorata del apestado en castellà, Anagrama) de l’escriptor sicilià Gesualdo Bufalino (Comiso, 1920- Vittoria, 1996).

El senyor Bufalino, discretíssim professor d’institut i escriptor secret, va començar a publicar el 1981, quan ja tenia seixanta anys i gràcies a la insistència d’un altre geni de les lletres, com va ser Leonardo Sciascia (¿què tindrà Sicília amb tant de talent per metre quadrat?). La qüestió és que la novel·la de Bufalino, va escriure unes quinze fins que morí per un absurd accident de trànsit, és una autèntica passada de talent i genialitat literària i no pots més que quedar-te bocabadat després de la lectura de cadascuna de les seues pàgines, frases, capítols, personatges, descripcions, metàfores, etcètera.

No invente res, la veritat, fou molt reconeguda en el seu moment i el va donar a conéixer internacionalment com a escriptor, no debades va tardar vint anys a escriure-la. El llenguatge barroc, riquíssim, farcit de metàfores i recursos retòrics, sense impostura, clar i directe, subtil si de cas, fan caure al lector en una peculiar espiral emocional que dona prova de l’altura literària de Bufalino.

Al capdavall, Diceria dell’untore és una elegia sobre la vida i la mort que expressa el drama d’uns personatges que semblen moure’s entre la realitat i el somni, a l’entremig de l’amor, el sexe i la desesperança. En fi. No tinc paraules per a expressar el talent d’este home de vida rutinària, discretíssima, escriptor secret, ben lluny dels oripells de la fama i el reconeixement. No dic que el bon escriptor ha de ser un monjo ben allunyat de la glòria, en absolut, però és que ara per ara causa un gran fastig la moda narcisista i vàcua de creure’s escriptor. Millor renovar el mòbil, sens dubte. O llegir Bufalino detingudament per a comprendre de què va la literatura.