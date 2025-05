Quan les bandes fan vibrar Les Arts

No totes les grans obres de l’escena necessiten d’un teló. Algunes comencen molt abans, quan els atrils es munten amb precisió i les primeres notes encara desafien el silenci de l’auditori. És el que ha passat al llarg dels darrers mesos al Palau de les Arts Reina Sofia, amb l’arribada d’una nova edició de Bandes a Les Arts, el cicle que des de fa tretze temporades uneix la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb l’emblemàtic escenari valencià.

Concerts de les societats musicals valencianes dins del cicle ‘Bandes a Les Arts’ 2025. / Levante-EMV

Sis societats musicals han sigut les protagonistes de l’edició de 2025: la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat, el Centro Artístico Musical de Moncada, la Sociedad Musical de Segorbe, la Societat Musical l’Armonia de Montroi, la Unió Musical l’Eliana i la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar. Agrupacions que han portat la seua sonoritat a l’escenari de l’Auditori en una sèrie de recitals dominicals amb accés gratuït i públic fidel.

El cicle ha mantingut una premissa que el fa únic: totes les bandes han interpretat programes musicals vinculats a la programació lírica i simfònica de Les Arts. D’esta manera, les bandes han treballat repertoris adaptats als grans noms de la temporada: obres d’inspiració operística, marxes i peces simfòniques que dialoguen amb els compositors programats pel Palau, amb mirada crítica i voluntat divulgativa.

Quan una banda puja a l’escenari de Les Arts, no només interpreta música: fa sonar la història, el talent i el batec cultural dels nostres pobles.

Per arribar fins ací, cada societat musical ha presentat un projecte que ha sigut seleccionat tenint en compte criteris com la qualitat interpretativa, la coherència del repertori amb la temporada artística de Les Arts, la innovació o el compromís amb els valors del moviment bandístic. No és només un concert: és una declaració d’intencions, un reconeixement a la potència pedagògica, cultural i artística que emana de les societats musicals valencianes.

Què és Bandes a Les Arts

Bandes a Les Arts és molt més que una oportunitat de lluïment. És una finestra. Una que dona al món. Perquè pocs col·lectius poden presumir d’haver mantingut el pols programàtic en un any com aquest, marcat encara per la resiliència col·lectiva després d’una temporada on la DANA va posar en risc desenes d’espais, instruments i estructures musicals de base. En aquest context, que les societats musicals continuen pujant a l’escenari del Palau amb propostes de qualitat, reforça una idea clara: que el moviment musical valencià no sols sobreviu, sinó que es reimpulsa.

“La música no es deté perquè tampoc no ho fan les nostres societats”, afirmava recentment la presidenta de la FSMCV, Daniela González, en un acte públic. I en cada concert d’aquest cicle s’ha fet evident. Cada formació ha representat a tota una manera d’entendre la cultura des de l’arrel i l’excel·lència, des del voluntariat i l’ofici.

Amb més d’una dècada d’història, el cicle Bandes a Les Arts s’ha consolidat com una de les col·laboracions institucionals més significatives entre un gran escenari i un moviment cultural de base. Perquè quan una societat musical puja a l’Auditori, no només interpreta partitures. Eleva tot un relat de barri, d’escola, de tradició i innovació. I això, a Les Arts, sona a cultura viva.

Ara, tancada l’edició de 2025, la FSMCV ja prepara les pròximes. Amb noves bandes, noves partitures i la mateixa voluntat de fer que la música de banda continue sent eixe pont entre els escenaris de referència i les veus del territori. Perquè, com es demostra edició rere edició, si alguna cosa fa vibrar Les Arts, són les bandes