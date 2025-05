Es busca llibretera: "La Primera Libros no tanca, seguirà"

“Busque a algú, amant dels llibres, amb ganes de seguir a càrrec, no sols de la llibreria, sinó del projecte que significa La Primera”, escrivia Olga Abad en les xarxes socials de la llibreria per a anunciar que, després de cinc anys cuidant aquesta iniciativa, La Primera Libros busca una nova llibretera.

Per a Abad, aquesta no ha sigut una decisió fàcil, però assegura que l'ha feta pública després de molt meditar. Les cures s'imposen i ella és conscient: “Ara mateix no puc dedicar-li a La Primera el temps que necessita per a continuar desenvolupant-se i apostant per nous projectes, nous tallers, etc.”. Però deixa clar que no vol dramatismes, perquè “La Primera no tanca, La Primera seguirà”.

Andrea Moliner, “l'altra meitat de la llibreria”, insisteix que aquesta decisió “no és un tancament, és un passar-li el testimoni a una altra persona”. Algú “que sàpiga capitanejar-ho”, apunta Abad; algú “que prenga el timó conscient del llegat que arreplega”, afegeix Moliner. No estan juntes. Les entrevistes es produeixen per separat. Però elles es complementen com el millor dels equips.

I així han treballat des que en 2023 Moliner es va sumar com a llibretera a la Primera Libros després del seu pas per una llibreria d'una gran cadena: “Allí pràcticament no coneixes a ningú, són clients de pas, i arribes a un barri en el qual hi ha més cohesió i estableixes relacions més enllà de llibretera-client”. Dos anys abans, en 2021, Abad havia decidit “llançar-se a la piscina” i materialitzar eixa idea que li “rondava el cap”.

Des d’aleshores, han organitzat tallers infantils, tallers d'escriptura, exposicions i, sobretot, clubs de lectura. “La qualitat dels seus clubs és un segell molt característic de La Primera, amb coordinadores que els treballen moltíssim i són especialistes en la matèria”, apunta Abad. De fet, Moliner va arribar a la llibreria per a coordinar un espai sobre literatura nord-americana: “Em quede amb eixa sensació que em produïa i em produeix conversar amb la gent i conéixer les seues opinions sobre les lectures proposades”.

“Un dels nostres majors encerts ha sigut continuar i enfortir els clubs de lectura. Són una forma de cohesió social, que la gent vinga a la llibreria a compartir una passió comuna, que d'això acaben sorgint amistats i que es produïsquen eixes xicotetes trobades, que, en una societat tan individualitzada com la que tenim ara, són bastant necessàries hui dia”, reflexiona.

Un punt de trobada

Ambdues coincideixen que La Primera Libros “no és una llibreria qualsevol”, és –i continuarà sent– “un punt de trobada de l'amistat i de la conversa, el cor per a molta gent”. Perquè, malgrat estar situades al carrer Guillem de Castro, 106, “en el límit entre dos barris que estan sent devorats per la gentrificació i la construcció de pisos turístics i hotels”, Olga Abad i Andrea Moliner sempre han apostat per construir un lloc on trobar títols d'editorials independents i amb el qual vertebrar el barri.

En definitiva, han aconseguit crear, en paraules de Abad, “una comunitat molt família; un espai en el qual et sents com a casa, com en la teua llar”. Qui prenga el relleu ha de ser molt conscient de tot això i “continuar apostant per crear un espai cultural, que no es tanque només en la venda de llibres, sinó que propose activitats i involucre al barri en el projecte”. I que La Primera Libros continue sent eixe “soterrani literari” –com l'anomenen Abad i Moliner– en el qual “entres i t'oblides de tot, perquè es crea una realitat quasi màgica i diferent al voltant dels llibres”.