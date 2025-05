La Diputació de València presenta el Premi Iturbi més internacional amb 20 joves pianistes d'11 nacionalitats

El concurs internacional de piano de la Diputació de València arriba a la seua XXIII edició com una de les principals referències del pianisme en el món. El president de la corporació, Vicent Mompó, ha celebrat la universalitat del pianista valencià José Iturbi, que dona nom al concurs, i “el potencial aconseguit pel certamen en els seus 44 anys d'existència, que es reflectix en esta nova edició amb la participació de 200 joves pianistes de 40 països”. “Parlar d'Iturbi és parlar de talent, esforç, joventut i futur, però també de memòria, herència i identitat compartida”, ha afegit Mompó.

La Diputació ha presentat este dilluns al pati del Palau dels Scala l'edició més internacional del Premi Iturbi, en la qual 20 intèrprets d'11 nacionalitats competiran per arribar a la gran final del 13 de juny en el Palau de la Música, on torna la fase definitiva del certamen a partir del 4 de juny. Els guardons s'entregaran el dissabte 14 en la gala de clausura que tindrà lloc en el Teatre Principal a partir de les 19.30 hores. Els països amb major representació seran la Xina i Espanya amb quatre participants, seguits pels EUA amb tres i Itàlia amb dos. Entre els espanyols hi ha un concursant de la Comunitat, Fortunato Salvador García Piquer, natural d'Onda.

Paco Teruel, responsable de l'àrea de Cultura que organitza el Premi Iturbi cada dos anys, ha destacat “el treball d'Ana Guijarro al capdavant de la direcció artística i del mestre Achúcarro al capdavant d'un jurat de reconegut prestigi, al qual només traslladem una directriu: seleccionar als millors, sense por de deixar desert algun guardó encara que resulte impopular”. En paraules de Teruel, “l'excel·lència és una de les claus del certamen i crec que anem pel bon camí quan els pianistes premiats en l'Iturbi estan triomfant en els millors concursos del món”.

Plataforma internacional

Per part seua, Vicent Mompó considera que el Premi Iturbi “és una plataforma internacional per als pianistes del demà, però també una prova de la implicació d'esta terra amb la música, entesa no sols com a expressió artística sinó com a element vertebrador de les nostres comarques”. La marca Iturbi "és la d'un valencià il·lustre que va creuar oceans amb la seua música i va conquistar els escenaris més exigents sense oblidar les seues arrels; un home fet a si mateix que va saber aprofitar l'oportunitat que li va brindar la mateixa Diputació en 1910, amb una beca decisiva que va impulsar la seua carrera musical”, ha recordat el president.

També ha insistit en la transcendència del concurs lluny de les nostres fronteres el diputat Paco Teruel, qui considera determinant el paper que exercix el pianista Joaquín Achúcarro, president del jurat. “Amb Achúcarro, l'Iturbi ha adquirit un reconeixement internacional evident que es manifesta amb fets com la presència enguany a València de personalitats del piano com Peter Paul Keinrath, president de la Federació Mundial de Concursos, i el director de la Fundació Gustav Alink, entitat de referència de tots els concursos de piano internacionals”.

El propi Achúcarro ha agraït a la direcció artística del certamen “el rigor i la professionalitat en la selecció dels concursants” i la “solidesa musical” de l'esdeveniment. Al costat del president del jurat ha participat en la presentació la directora de l'Iturbi, Ana Guijarro, qui ha posat l'accent en “el procés de selecció exhaustiva que duem a terme amb el suport incondicional de la Diputació”. “Ara està en mans dels concursants”, ha conclòs Guijarro, que ha destacat la interpretació obligada en el concurs de l'obra ‘Gra’ de Sebastián Mariné, una peça acabada de compondre durant la dana i que el seu autor ha volgut convertir en homenatge a València i les víctimes de la riuada.

Programa, jurat i premis

La primera fase del concurs arrancarà el dimecres 4 de juny (9.30 hores) i es prolongarà el dijous 5 i el divendres 6 amb noves sessions eliminatòries en el Palau de la Música, ens col·laborador del certamen al costat de l'IVC. La semifinal tindrà lloc el dissabte 7 i el diumenge 8 de juny en el mateix escenari, mentre que la final està fixada per als dies 10 i 11 de juny, amb els sis intèrprets que tinguen la millor puntuació. Tres pianistes disputaran la gran final del divendres 13 (19 h, Palau de la Música), abans de la gala de clausura que acollirà el Principal un dia després. A més, el divendres 6 de juny hi ha programat un concert extraordinari a les 19.30 h a la sala Iturbi del Palau.

Totes les sessions del concurs tindran accés gratuït per al públic. En el cas de la primera fase i la semifinal, entre el 4 i el 8 de juny, l'entrada serà lliure fins a completar l'aforament del Palau, sense necessitat de reservar prèviament les entrades. Tant la final dels dies 10 i 11 com la gran final del dia 13 seran igualment gratuïtes per als assistents, però serà necessari aconseguir l'entrada a través del web del Palau de la Música o de manera presencial en taquilles. La gala del dia 14, en el Teatre Principal, també serà en obert, amb reserva de les localitats.

El jurat està presidit pel pianista bilbaí Joaquín Achúcarro, qui ha triomfat a les sales més prestigioses de 61 països després del seu exitós debut amb la London Symphony. Estarà acompanyat per la directora artística del certamen i una de les pianistes més reconegudes de la seua generació, Ana Guijarro; la creadora del Festival de Piano aux Jacobins, Catherine d’Argoubet; el gestor artístic i promotor de joves talents Paul Hugues; el pianista Jorge Luis Prats; el compositor i director artístic Nicola Sani; el pianista i pedagog Nikolai Demidenko; el president del Consell, Escola Superior de Música de Ginebra, Didier Schnorhk; i la concertista Janina Fialkowska.

Quant als premis, el guanyador obtindrà 30.000 euros, la gravació d'un cd i la participació en una gira de concerts; i el segon i tercer classificat 20.000 i 10.000 euros respectivament i la participació al costat del guanyador en la gira. Els tres pianistes que es queden a les portes de la gran final rebran 5.000 euros cadascun, i el millor d'ells rebrà altres 3.000 euros addicionals. També hi ha premis especials concedits per la pròpia Diputació i per col·laboradors com la Societat Filharmònica de València i Kawai. Estos premis reconeixeran la millor interpretació de música espanyola; d'una peça de Chopin; d'una sonata de Mozart; i d'un concert de Beethoven. Finalment, el millor concursant triat pel públic rebrà 2.000 euros de Clemente Pianos.