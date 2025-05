Hui, de matí, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua visitarà Xirivella. La plaça de la Concòrdia s’omplirà de grans i menuts que jugaran en l’activitat anomenada ‘En valencià’: sopes de lletres, mots encreuats i molts més jocs per a aprendre paraules noves i acostar-nos a la nostra llengua amb un somriure. Ahir, dilluns, estigué de matí a Sueca i de vesprada a Xirivella. Hui, dimarts, de vesprada, anirà al parc Central de Paterna i acabarà així una ruta que ha recorregut 32 pobles, de la Vila Joiosa a Peníscola i que començà el 6 de maig a Paiporta i Picanya, uns dels pobles més afectats per la dana.

El compromís amb l’escriptora de l’any, Maria Beneyto, segurament la valenciana amb l’escriptura més potent del segle passat i, no obstant això, encara desconeguda continua amb l’exposició itinerant «Maria Beneyto. Vida ferida de lletra» que visita esta setmana Polinyà de Xúquer, Palmera i Gata de Gorgos i que completarà un viatge per vora cent poblacions. S’ha publicat La dona forta, la seua gran novel·la, però també El riu ve crescut on narra la devastació de la riuada de València del 57. El 2024 fou l’any de Maria Ibars, l’escriptora de Dénia i l’any 2026 serà el de Francesc Almela i Vives, que fou cronista de la ciutat de València. També s’ha reconegut el valor de l’escriptura de Teodor Llorente, Francesc Eiximenis, Enric Valor, sor Isabel de Villena, Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster i Carmelina Sánchez-Cutillas, entre altres.

El Diccionari Normatiu Valencià, amb més de 73.000 consultes diàries i prop dels 150 milions de consultes és el diccionari que més consultem els valencians, tant per a fer literatura, redactar una tesi doctoral, un article d’opinió, publicar en les xarxes socials o la carta d’entrepans d’un bar. S’hi veuen representats el parlant de Vinaròs, que diu jo moro; el d’Algemesí, que diu jo muic i que conviuen amb la forma general jo muir. El diccionari arreplega veus noves com dana, però també compila frases fetes i interjeccions molt nostres com ara: au, cacau!

Esta setmana, si no ho eviten, les Corts deixaran l’Acadèmia sense pressupost per a fer res. Els que la volen ofegar diuen que no els agrada el valencià que impulsa l’AVL; però la veritat és que el valencià que els agrada és el castellà.