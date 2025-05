Cada dia ens alcem amb la notícia d’una tragèdia evitable que succeïx en el món. A voltes, a causa de sorgir-ne tantes, acabem per ignorar-les. Passen a formar part de la quotidianitat. És cert que en alguns casos reaccionem. En este cas, hi ha una locució que expressa de manera intensa la nostra contrarietat. Es tracta de ‘per l’amor de Déu’. A més, significa per caritat. Sens dubte, procedix l’ús del llarg passat confessional. Però, eixa raó no és motiu suficient per a rebutjar-la del nostre vocabulari, encara que no siguem creients. Qualsevol Déu és essencialment bo. És la humanitat la que el malinterpreta i justificat qualsevol violència en el seu nom. Les divinitats solen ser tolerants i positives.

Escoltava estos dies en una cadena televisiva Josep Borrell. Parlava del conflicte de Gaza. Explicava clarament la tragèdia humana provocada pel govern israelià. Des de casa, vaig dir instintivament: “per l’amor de Déu, acabem amb eixe holocaust palestí”. En un moment de l’entrevista, pareix que intentà traduir l’expressió valenciana ‘per l’amor de Déu’. La rapidesa va fer que la transformara en ‘por la muerte de Dios’. L’inconscient va trair-lo un poc. No obstant això, també la frase resulta apropiada. Quan es maten les virtuts de les divinitats, es perd una part de la humanitat.

Escolte afectat que un polític desitja estrangular la institució normativa de la llengua valenciana reconeguda per l’Estatut d’Autonomia. ‘Per l’amor de Déu’ Intentem no emprar llenguatge bel·licista per a mostrar una opinió partidista contra l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. És injusta. Menysprea l’obra profitosa i conciliadora d’una institució nostra. Les expressions violentes intensifiquen les accions agressives com a mitjà per a solucionar problemes.

No m’haguera agradat trobar un gat mort en una palmera ni llegir “quan el gat puge la palmera, el Levante pujarà a primera”. Odie la crueltat contra els animals. Haguera dit ‘per l’amor de Déu’. Poc després, el Club va pujar a primera. Els aficionats ben contents posaren un felí artificial damunt de l’arbre. Sortosament, enguany torna a pujar. No soc futboler, encara que m’alegre del triomf dels patidors. Demostra que tot pot fer-se real, si es desitja.

En definitiva, cridem sense por contra les tragèdies humanes, si ens toca contemplar-les. Clamem un ‘per l’amor de Déu’ per a denunciar-ho. El silenci no pot acomodar-se en la veu quan cal clamar contra la tragèdia.