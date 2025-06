'La música torna a casa', l’homenatge després de la dana

“Recuperar açò és la vida. Sense açò no hi ha banda.” Amb frases com esta arranca el vídeo La música torna a casa, llançat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) com a homenatge a les persones i col·lectius que han contribuït a la reconstrucció del moviment després de la dana i amb una dedicatòria especial les societats musicals que no van ser afectades per la catàstrofe i van ajudar a les agrupacions que més van patir.

La FSMCV ha treballat per garantir que les bandes damnificades puguen reprendre la seua activitat / Levante-EMV

Es tracta d'un audiovisual intens i emotiu, que narra en primera persona el retorn de l’activitat musical a moltes societats que van perdre instruments, espais, arxius i, sobretot, el batec quotidià de la música.

Al vídeo La música torna a casa -coordinat per Agència Districte amb Quatre Films- les veus de músics i músiques ens recorden que la música no és només so, sinó identitat, pertinença i vida. Des de l’emoció de qui pensava que este moment mai arribaria fins a l’alegria de qui constata que “ja està a punt de tornar a sonar”, els testimonis transmeten la intensitat del retrobament amb allò que mai hauria d’haver faltat. “Recuperar això és la vida”, afirmen, mentre relaten com, instrument a instrument, ha tornat el batec de les bandes, dels pobles, de les associacions musicals. Perquè, com diuen al final, “som una família de veritat, de les que es donen suport passe el que passe”.

Des d’eixos primers dies en què el fang ho cobria tot, la FSMCV ha liderat un procés de reconstrucció col·lectiva on l’art, la solidaritat i la identitat valenciana han anat de la mà. L’onada de suport ha sigut extraordinària. Concerts, campanyes, donacions, aportacions materials i moltíssims gestos de generositat que han permés activar una xarxa d’ajuda que hui és també una declaració de compromís cultural.

La música torna a casa / Levante-EMV

Una mobilització històrica per a la reconstrucció musical

La FSMCV, com a eix vertebrador d’aquesta mobilització, ha rebut un suport sense precedents, permetent que les societats musicals afectades puguen mirar cap al futur amb esperança.

“Era un moment clau per evitar que molts músics i futurs músics es quedaren sense possibilitas. No hem parat fins aconseguir que les societats musicals afectades per la catàstrofe puguen desenvolupar la seua activitat de la millor manera possible”, assenyala Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Instrument a instrument, la música torna a sonar

Entre les accions més destacades, cal assenyalar la distribució de centenars de packs d’instruments de percussió, kits educatius i altres materials essencials per a la represa de les classes i assajos. Però més enllà del material, La música torna a casa representa també la tornada d’una rutina, d’una comunitat, d’un sentiment col·lectiu que forma part inseparable del teixit dels nostres pobles.

Entre les accions destacades, cal assenyalar la distribució d’instruments, kits educatius i altres materials essencials per a la represa de les classes i assajos.

“Pensava que este moment mai arribaria”, diu una de les joves que protagonitza el vídeo. “Juntar-nos, tocar, és el que ens fa feliços.” Cada testimoni ens recorda que açò va més enllà de la música: són espais de convivència, escoles de vida, famílies musicals que han tornat a trobar-se.

Un impuls imprescindible

Des del primer moment, la FSMCV ha treballat per garantir que les bandes damnificades puguen reprendre la seua activitat com més prompte millor. La recaptació obtinguda gràcies a totes les accions solidàries representa un important impuls en este camí de reconstrucció, consolidant el compromís del sector cultural amb la música valenciana.

Per això, este vídeo no és només un tancament d’etapa: és una porta oberta a continuar caminant juntes i junts. Perquè la música no és només un so. És un vincle, una resistència i un batec col·lectiu que, com diu el vídeo, “sempre acaba tornant”.