Qüestionari bibliotecari: Marina Estarlich Martorell, coordinadora biblioteca Metro de Torrent

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

Aprendre a esquivar les bales, del periodista Xavi Coral. A la gent li agrada perquè té un estil íntim i reflexiu, i ens convida a recordar que som humans, fràgils, però amb ganes d’estimar, de resistir, de continuar vivint.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Ofereix un retrat profund i emotiu de la vida d’una dona en un context històric i social complex, amb les dificultats de la vida i la recerca d’un lloc propi en el món. Es una bona lectura per la seua sensibilitat i realisme. El pot portar a converses enriquidores sobre identitat, relacions humanes, memòria històrica...

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

Ara estic llegint Animales difíciles de Rosa Montero, molt adequat per a aquests moments. Les dificultats que la protagonista viu són una metàfora de les crisis que tots experimentem en algun moment de la vida. Ens convida a reflexionar sobre com ens enfrontem a la vida i com les nostres experiències ens defineixen.

Quina és la primera lectura que recordes?

Les meues primeres lectures van ser els còmics que teníem a casa, els meus germans i jo sempre estaven llegint-los: el Guerrero del Antifaz , el Fantasma, el Zorro, Robert Alcazar y Pedrin, encara que el meu preferit era Rip Kirby. Estes lectures estaven acompanyades per la revista “Lily" especialment per a xiques, més tard ja vaig passar als clàssics.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

Sempre a la “mecedora” o en el corral en estiu o a la vora del foc en hivern.

Quina és la teua editorial de referència?

Anagrama, Bromera, entre altres.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Més que organitzada està agrupada, per grups i subgrups, seguint una divisió per matèries.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Seria bibliotecària, vaig tindre l'oportunitat de donar classes en l'institut i vaig elegir la biblioteca. La gent no sap el treball que les biblioteques fan pel seu municipi, inclús de vegades els municipis tampoc coneixen el valor de les seues biblioteques.