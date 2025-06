Vivim en una societat on tenim paciència per a poca cosa. Perdem fàcilment el control de l’estat d’ànim. Ens irritem excessivament, quan les coses no arriben prompte o no ixen com agradaria. Hi ha una locució que descriu la situació. Es tracta de ‘pujar-se’n a la figuereta’. Vol dir que perdem la contenció i ens enfadem molt. Està relacionada amb un arbre menut al qual es puja fàcilment i amb un ràpid volantí. Significa una acció extrema que es produïx espontàniament.

L’expressió és viva i forma part del vocabulari. Precisament isqué l’altre dia en la picadeta dominical amb les amigues. Potser el fet especial que ens acompanyara Paula, ara ciutadana de Xixón, ens inspirà a valorar la frase.

En l’adolescència, sorgix particularment eixa actitud. Els fills i les filles tenen poca paciència. Desitgen que els atenem prompte. Si els diem alguna cosa, entenen que són atacats. Les seues hormones en ebullició els fa ‘pujar-se’n a la figuereta’ de seguida. És complicat tractar-los i no caure constantment en la confrontació. Amb el pas dels anys, els passa. Mentrimentres, cal conjugar la resignació i el fet que no obliden tampoc les seues obligacions.

En la convivència de les parelles és normal que una de les dos persones ‘se’n puge a la figuereta’ amb facilitat i l’altra siga més pacient. El paper s’intercanvia en cada moment. No resulta fàcil una vida conjunta. Amb l’augment de l’edat, es valora intensament l’espai propi. Les manies personals resulten difícils de controlar. La soledat s’agraïx i l’emancipació augmenta.

Dins de la classe política, cada vegada ´se’n puja a la figuereta’ més gent. Actualment quasi viu de mostrar irritació. No aspira a consensuar. Les històries brutes no enfonsen un partit sinó que degeneren la democràcia. Faciliten el triomf dels totalitarismes.

Entre els grups que estimen el valencià, històricament, han existit diferències. En compte de respectar-se, uns ‘se’n pugen a la figuereta’ contra els altres. Tot ha estat potenciat pels sectors que veuen amb indiferència la seua llengua o que no volen que es promocione. Esperem que en este context actual poc favorable no es clame massa el que separa als sectors lingüístics i s’aposte per la unitat.

En definitiva, intentem no ‘pujar-se’n a la figuereta’ reiteradament. No és un exercici saludable. La irritació constant demostra la incapacitat per a solucionar problemes i devalua el valor de la paraula.