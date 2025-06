Tallers creatius i artístics per a la xicalla al Centre del Carme este juliol

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha obert el termini d'inscripció per a la seua escola d'estiu artística ‘Niu d'estiu’, organitzada per Pedagogies Invisibles i dirigida a xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys.

La seu del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) oferix un any més un espai d'experimentació i aprenentatge a través del joc i de les pràctiques artístiques a l'entorn del museu.

La escoleta es desenrotllarà de manera gratuïta durant el mes de juliol, amb inscripcions per quinzenes (de l'1 a l'11 de juliol i del 15 al 25 de juliol), en horari de dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 hores.

‘Niu d'estiu’ està inspirada en el treball mural ‘Alçar el vol junts’ de Pedro Mecinas, que gira entorn de les aus que habiten el nostre territori. La escoleta oferirà passejos sensorials pel Centre del Carme, visites-taller a les exposicions, tallers creatius i didàctics i eixides als jardins de l'antic llit del Túria per a albirar aus.

El director-gerent del CMCV, Nicolás Bugeda, ha assegurat que una de les línies principals de treball del Consorci de Museus és "acostar la cultura a tots els públics i especialment al públic infantil a través d'una programació adaptada a les seues necessitats i alineada amb l'oferta expositiva, en este cas, del Centre del Carme”.

“Per este motiu, durant tot l'any i, també, durant les vacacions escolars, l'equip de Mediació i Educació del Centre del Carme desplega un ampli ventall d'activitats per a treballar de manera lúdica la creativitat o l'experimentació dels més xicotets”, ha afegit Bugeda.

Niu d'estiu

‘Niu d'estiu’ és una proposta del col·lectiu Pedagogies Invisibles, l'equip de mediació i educació del CCCC, que s'ha inspirat en el treball mural desenrotllat per Pedro Mecinas en el claustre gòtic del Centre del Carme.

En el seu mural ‘Alçar el vol junts’, l'artista de Catarroja ens posa en contacte amb algunes espècies que conviuen en el nostre entorn, especialment en l'Albufera. Mecinas posa el focus en les conseqüències que estan tenint en les aus l'acció humana i el canvi climàtic. Al mateix temps, igual que algunes aus volen en V per a estalviar energia, el lema de Mecinas transmet un missatge d'esperança amb el qual convida alçar-se junts.

Escoleta d'Estiu del Centre del Carme Cultura Contemporànea (CCCC) / LEMV

Des de Pedagogies Invisibles han explicat que “estos éssers no humans” han adaptat els seus hàbits per a sobreviure. No obstant això, “este procés és d'anada i tornada, ja que les noves maneres de viure d'estes aus no sols modifiquen els territoris que habiten, sinó que transformen a les persones que convivim amb elles”.

En el ‘Niu d'estiu’ es convidarà a les xiquetes i xiquets a investigar, a través de l'art contemporani, com es comuniquen les aus, com es mouen, com es relacionen entre elles i el procés de creació dels seus nius, per a crear nous imaginaris que fomenten la convivència, des de l'empatia i el respecte, amb altres éssers vius.

L'escoleta d'estiu és gratuïta, amb inscripció prèvia en el correu electrònic mediacio@consorcidemuseus.es. Més informació en la web del CMCV.