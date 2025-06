Els salvadors de les fotos de la dana formen a professionals de tota Espanya

Aprenentatge amb casos reals i en temps real. Aquesta és la premissa del curs de recuperació de fotografies afectades per desastres que ha impartit aquesta setmana el Museu Comarcal de l'Horta Sud, al qual han assistit 14 professionals procedents de diferents institucions d'Espanya.

La formació ha estat organitzada per la direcció del propi Museu, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, dins de la programación aprobada pel Corsorci que gestiona l’espai cultural. Es tracta d'una activitat complementària del projecte “Salvem els Fotos” per a rescatar imatges danyades per la dana, que està impulsat per la Universitat de València, amb el Museu de l'Horta Sud com a un dels seus principals laboratoris.

El curs ha estat impartit per Rosina Herrera i Lucas Momparler al llarg de la setmana. El programa ha consistit en dues sessions teòriques sobre conservació preventiva de material per a passar després a l'experiència pràctica de com muntar un laboratori de campanya i les diferents fases del procés per a recuperar una foto, des de l'assecat inicial i la neteja. Les persones participants han realitzat pràctiques reals.

De cara al futur

“Aquesta catàstrofe ha de servir-nos per a preparar tota una sèrie de protocols de cara al futur, no sols a nivell de seguretat sinó també per al patrimoni. Amb aquest curs, el Museu ha format a 14 professionals que treballen en diferents institucions i que podrien replicar aquest model si fera falta en el seu territori”, explica el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud i del Consorci, José F. Cabanes.

Respecte a les persones participants, l’alumnat ha arribat des de l'Arxiu General de l'Administració, l'Institut del Patrimoni Cutural d'Espanya, la Biblioteca Nacional, l'Arxiu General de Guipúscoa i l'Arxiu Històric Provincial de Cadis. En l'àmbit internacional, s'han inscrit persones del Màster de la Universitat de Lisboa i del Fotomuseo de Rotterdam. També hi ha hagut algun cas de fotògrafs professionals.

“L'interessant del curs ha sigut que hem pogut mostrar i han pogut treballar amb casos reals de fotografies que presentaven patologies singulars”, valora la directora del Museu de l'Horta Sud, Clara Pérez. Després de quatre jornades amb sessions teòriques i pràctiques, l'estada del grup ha culminat amb una visita al laboratori instal·lat as Castell d’Alaquàs.

Jornades de portes obertes

El curs de recuperació de fotos afectades per desastres ha estat la culminació de les Jornades de Portes Obertes del Museu en les quals durant dues setmanes la ciutadania ha pogut acostar-se al projecte de “Salvem les fotos” i ajudar en les tasques. Tant des del Museu com des de la Universitat de València animen a la població a involucrar-se com a voluntariat en la iniciativa, donat que actualment hi ha un milió i mig d’imatges dipositades en els laboratoris que han de ser rescatades.