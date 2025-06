El Palau de la Música acull este diumenge el concert solidari promogut per conservatoris afectats per la dana

La solidaritat per les víctimes de la dana que va assotar la província de València el passat 29 d'octubre de 2024 torna a aflorar este diumenge, 15 de juny, amb la celebració en el Palau de la Música de València d'un concert a benefici de l'ONG Song for València i promogut per sis conservatoris. La iniciativa ha partit del Conservatori Municipal José Iturbi i compta amb la col·laboració del Conservatori Professional de Música de València de la Generalitat i els centres educatius musicals de les poblacions de Torrent, Catarroja, Utiel i Riba-roja de Túria.

L'esdeveniment, que arranca a les 19 hores i té un caràcter solidari i purament musical, està concebut com un acte col·laboratiu entre tots els centres instructius que participem. El concert constarà de tres parts: cor, banda i orquestra, amb una duració total d'uns 50 minuts aproximadament de música. Cada agrupació estarà formada per estudiants de cada un dels sis conservatoris fins al màxim que permeta la Sala Iturbi del Palau de la Música: uns 200 coralistes, 70 alumnes de banda i 92 d'orquestra.

Entrada a 10 euros

L'organització ha disposat diversos grups de treball —coordinats per les direccions de centre i el professorat de les diferents agrupacions— amb la finalitat d'estructurar l'acte, resoldre tots els problemes logístics i determinar el programa musical de cada agrupació. La vespra del concert, els sis conservatoris de música i les associacions de mares i pares dels alumnes, han planificat una jornada de convivència i assajos generals, entre les 10.00 i les 14.00 hores del dissabte, en el Conservatori Municipal José Iturbi, patrocinada per empreses del sector musical.

El preu de l'entrada és de 10 euros i es podrà adquirir a través de la web i les taquilles del Palau de la Música. L'auditori municipal s'ha encarregat desinteressadament de l'edició del programa de mà del concert. A més, s'ha establit una fila 0 per a qui vulga realitzar donatius. Tota la recaptació anirà a parar a Song for València, que va sorgir com una iniciativa solidària de l'empresa NEOmúsica i el suport de la Fundació Social Musik, per a recaptar fons que es destinaran, íntegrament, a la reconstrucció de les escoles de música i conservatoris afectats per les inundacions. Segons l'ONG, més de 3.500 músics, 4.000 alumnes i 320 professors s'han vist afectats per la dana.