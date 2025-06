El paper és una pasta de fibres vegetals sense la qual ens costaria entendre la història de la humanitat. L’escriptura s’ha servit de diversos mitjans per a perpetuar-se, però este element ha sigut el més destacat. També hem posat allí el que desitgem reproduir fidedignament i que pronunciem per a quedar bé. Per a comunicar que es produïx eixa acció, pronunciem l’expressió ‘fer el paperot’. Indiquem que fem comèdia o que fingim alguna cosa per a obtindre un profit individual.

Trobem en el nostre entorn persones presumptament amigues que no són sinceres. Se’ns acosten constantment per a ‘fer el paperot’ i enganyar-nos. Solament sabrem que no ho fan si, davant una adversitat, tiren una mà.

Els polítics i les polítiques es passen el dia ‘fent el paperot’. No ho realitzen solament de manera puntual. Actualment significa una manera de prendre el pèl a l’electorat i respectar-lo poc. El pitjor és que estan provocant la crisi del sistema democràtic. La recent conferència de presidents autonòmics ho ha deixat clar. Quan una presidenta abandona la reunió per què estan parlant en les llengües oficials persones que no són del seu partit es ‘fa el paperot’. Suposa una comèdia pública per a traure protagonisme i rèdit polític. També els representants del govern ‘fan el paperot’ quan excusen actituds reprovables que no tenen justificació. No van pel bon camí. Tampoc els membres de la coalició Compromís s’escapen de ‘fer el paperot’. S’ha vist en el debat plantejat per a trencar amb Sumar per no permetre que declare el president de govern en la comissió de la barrancada. Tot ha acabat com s’esperava: no hi ha escissió.

No sé si la direcció d’una escola concertada valentina, on pareix que abusaren d’un menor, ’fa el paperot’ dient que va realitzar el que podia perquè es jutjara el greu delicte. En el centre, ma mare va ser mestra de gimnàstica molts anys, la meua filla va estudiar batxiller i fins i tot durant un temps vaig fer classe. Em dol el que presumptament passà i més que ocorreguera en eixe col·legi. Espere que, ara sí, s’arribe al final del greu assumpte i es faça íntegrament justícia.

En definitiva, busquem la sinceritat i fugim de la possibilitat de ‘fer un paperot’. No sempre resulta senzill. Fingir el que no se sent és sentir el que no ens importa.