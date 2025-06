El Grup de Dansa i l’Orquestra de la Universitat obrin Serenates 2025 amb l’obra Carmen suite d’Shchedrin

El festival Serenates, coproduït per la Universitat de València (UV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), celebra la seua XXXVIII edició del 24 de juny al 6 de juliol al claustre del Centre Cultural La Nau amb un programa solidari, format per 13 espectacles i dedicat als Programes d’Ajuda i Recuperació Postdana de la UV. L’obertura del festival anirà a càrrec del Grup de Dansa i l’Orquestra Filharmònica de la Universitat, que interpretaran l’obra Carmen suite d’Shchedrin la nit del pròxim dia 24.

Tots els concerts començaran a les 22 hores i les entrades poden adquirir-se des de hui, amb un preu de 5 euros.

Serenates 2025 compta també amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, l’Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, i l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD) amb el disseny del cartell que enguany ha presentat l’estudiant Alejandro Gran Rodríguez, en homenatge a la música i les flors com a símbols d’aquesta terra.

La programació i el cartell s’han donat a conéixer aquest dijous 12 de juny, a La Nau, en un acte presidit per la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Ester Alba, a qui han acompanyat el director general de l’IVC, Álvaro López-Jamar, i el director del Palau de la Música de València, Vicent Llimerá.

Serenates obri així un any més el claustre de l’edifici històric de la Universitat com a marc per a oferir al públic un festival musical d’estiu que dedica la seua programació a la música composta i interpretada principalment per músics valencians. En aquesta línia de recuperació i valoració del patrimoni, de manera significativa en aquesta edició, l’escenari de Serenates estarà ocupat diverses nits per col·lectius d’artistes damnificats per la dana com és el cas de les societats musicals L’Artesana de Catarroja i la Unió Artística Musical de Montroi, o el grup de percussió Amores, Els tornejants, la Nova Muixeranga d’Algemesí, etcètera, com a mostra de com la resiliència és el millor camí cap a la recuperació del teixit cultural afectat.

En aquest sentit, la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Societat, i posant-se al costat de les persones que van patir la catàstrofe, està present a la zona zero des del primer dia treballant en el món de la música, amb ajudes per a la recuperació d’instruments i reconstrucció de les societats musicals, així com en el rescat de la memòria i el patrimoni històric de les valencianes i els valencians mitjançant programes com el projecte ‘Salvem les Fotos’ (amb el tractament d’1,5 milions de fotografies pertanyents a 800 famílies); o de l’art, en col·laboració amb l’IVCR+I i la Diputació de València per a la recuperació d’obres d’art contemporani, tal i com ha recordat la vicerectora Ester Alba.

D’altra banda, la Universitat acull l’Oficina de Recuperació Cultural que, per encomana directa del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya, dirigeix l’associació valenciana Gestió Cultural amb la finalitat d’acompanyar el sector de la zona afectada per les inundacions en la reparació dels danys materials, però també de l’impacte emocional patit pels seus i les seues professionals.

A més, totes les activitats programades pel Servei de Cultura Universitària durant el curs 2024-2025, com ara Serenates 2025, tenen caràcter solidari i estan dedicades als damnificats per la dana, destinant la recaptació de les entrades i donacions als Programes d’Ajuda i Recuperació Postdana de la UV.

“Des de la lògica del compromís social i treballant amb les persones, la Universitat de València ha posat a l’abast de la comunitat universitària així com dels municipis afectats atenció psicològica i jurídica, i ha col·laborat amb les seues biblioteques i escoles. Estic convençuda que l’acompanyament emocional és el que ha de perdurar i ací la cultura adquireix un paper fonamental, donant lloc a un exercici real de resiliència i programant activitat on les formacions i artistes puguen tornar a desenvolupar la seua creativitat”, ha afirmat la vicerectora.

Per la seua banda, tant el director general de l’IVC com el director del Palau de la Música han coincidit en subratllar la sinergia i la col·laboració “modèlica” entre les institucions que ha fet possible que Serenates estiga a punt complir 40 anys amenitzant les nits d’estiu a la ciutat de València. Una trajectòria que fa del festival un del projectes culturals més consolidats d’aquesta universitat.

Programació de juny

Una de les finalitats del festival és ser referent per a la formació, la creació i la innovació. Així, destaca la producció pròpia per a SERENATES a càrrec de l’Orquestra de la Universitat de València i el Grup de Dansa de la UV que iniciaran el festival, dimarts 24 de juny, amb l’obra Carmen suite de R. Shchedrin. El frenesí de Carmen de Georges Bizet brilla en la música de la suite del compositor Rodion Shchedrin; una versió vertiginosa, lluminosa i alhora dramàtica per a una secció completa de cordes i un sorprenent conjunt de 47 instruments de percussió, que capturen la passió i l’erotisme de l’original.

Dimecres 25 i dijous 26 seran nits per a la música jazz. En primer lloc, l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música de València interpretarà, juntament amb els cors de Cambra del Conservatori, Jove de la Comunitat Valenciana i de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda, el Concert Sacre de Duke Ellington, una fusió dels seus tres concerts composats el 1966 duta a terme per John Høybye i Peder Pedersen en una laboriosa versió que equilibra cor i orquestra, amb la participació de la soprano Sara Dowling i el ballarí de claqué Juan Pablo Camacho. La direcció dels cors anirà a càrrec de Nadia Stoyanova i Josep Vicent Balaguer, mentre la direcció artística de l’espectacle recaurà sobre el titular de l’Orquestra de Jazz, Jesús Santandreu.

A l’endemà, Eva Romero Quartet protagonitzarà un concert dedicat al repertori de dones compositores sota l’epígraf Estàndards d’elles, dones que van obrir el camí en el món del jazz a la resta i que la cultura musical té el deure de restituir-ne. Aquesta actuació forma part del vessant del festival que atén la paritat de gèneres a les seues files, un criteri que supera amb escreix en presentar més del 60 % de dones artistes.

Divendres 27, l’Orquestra de València, dirigida en aquesta ocasió per Andrés Valero Castells, oferirà un concert per a l’International Tuba Euphonium Conference ITEC, una convocatòria que en la seua edició de 2025 té lloc a València i que amb aquest concert especial l’Orquestra, amb la col·laboració de l’Orquestra Filharmònica UV, vol posar en valor l’expressivitat i versatilitat de la tuba i el bombardí.

Amb la intenció de recuperar la música danyada durant la dana del 29 d’octubre de 2024, Serenates acull en aquesta edició la participació de formacions directament afectades com són la Unió Artística Musical de Montroi i la Banda Simfònica SM l’Artesana de Catarroja, que interpretaran, dissabte 28, els concerts Música i escena, amb direcció de Jerónimo Castelló Mañes, i Resiliència, amb Raúl Junquera a la trompeta i direcció de Ximo Arias Botías, respectivament.

Diumenge 29, l’Orfeó Universitari de València i l’Orquestra de Cambra de Tortosa, amb direcció musical de Francesc Valldecabres i direcció escènica de Mireia Andreu, oferiran l’espectacle POLS Bach Connections (IV). Aquesta proposta s’emmarca en la commemoració del 250 aniversari de la mort de Johann Sebastian Bach en un cicle anual enllestit per l’orfeó universitari valencià.

Serenates ha estat un festival d’estiu tradicionalment eclèctic la programació del qual aborda diferents estils musicals que poden anar des del Renaixement fins a la música més contemporània. En aquest apartat, sobreïx enguany l’actuació de la cantaora Clara Montes, dilluns 30, qui brindarà el seu repertori a Miguel de Molina, coincidint amb la inauguració d’una exposició al Centre Cultural La Nau dedicada a la figura del cantant de copla.

Les nits de juliol

Una altra característica distintiva de Serenates és la participació d’artistes joves, el 65 % dels quals són menors de 26 anys. Un exemple és l’espectacle de l’1 de juliol a càrrec de Komos Compañía Teatral i Iturbi Aula Oberta, que interpretaran la tragèdia Èdip rei de Sòfocles amb música original de José Ignacio Payá.

El festival, com és habitual en la seua trajectòria, destina un espai a la diversitat i la solidaritat que en 2025 comptarà amb els ritmes i els colors d’Àfrica de la mà d’Amores Grup de Percussió, amb la participació d’Asso Mbaye (La Luna de África) i la dansa d’Elisabeth Mendy, que oferiran l’espectacle Ubuntu dimecres dia 2.

Dijous 3, serà el torn de l’aclamat pianista valencià Rubén Talón, qui presentarà un programa variat amb algunes de les peces més icòniques per a aquest instrument escrites per Chopin, Liszt, Ravel i Satie.

Divendres 4, pujarà a l’escenari de Serenates un any més el Cor de la Generalitat Valenciana que, amb el seu director titular, Jordi Blanch Tordera, interpretarà un suggeridor programa a cappella titulat Aqua, terra, aer, ignis: Elements.

Dissabte 5, el festival eixirà del claustre de l’edifici històric de la Universitat per a situar-se a la plaça del Patriarca on oferiran el seu espectacle Els Tornejants i la Nova Muixeranga d’Algemesí amb la música de la Colla de Dolçaines i Percussió UV. Com a excepció a la resta de concerts, aquest serà d’entrada lliure i començarà a les 20 hores.

La cloenda del festival, diumenge 6, anirà a càrrec de la companyia de dansa històrica Armonía Danza, que presenta l’espectacle El poeta soldat, una recreació de les danses històriques de les músiques del Marqués de Santillana, amb direcció musical d’Emilio Villalba i direcció artística de Sofía Grande i Marco Bendoni.