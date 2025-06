El mapa de concerts que mostra la força del moviment orquestral valencià

El moviment orquestral valencià viu un moment de consolidació i projecció. Amb l’edició 2024-2025 del Cicle d’Orquestres CaixaBank de la Comunitat Valenciana, impulsat per CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), s’ha reforçat el compromís d’apropar aquest tipus de formacions al territori i donar-los visibilitat dins i fora del col·lectiu.

Este circuit que s’ha desenvolupat entre els mesos de novembre de 2024 i maig de 2025, ha comptat amb orquestres seleccionades a través de les darreres edicions del Concurs d’Orquestres CaixaBank, amb actuacions a localitats com Xàbia, Llíria, Alaquàs, Rafelbunyol, Manises, Cullera o Torrent, entre d’altres.

Una de les orquestres participants, al concert dins del Cicle CaixaBank d’Orquestres 2024-2025. / Levante-EMV

L’objectiu, compartit per les tres entitats impulsores, ha sigut enfortir el teixit orquestral sorgit del moviment bandístic valencià, oferint a estes agrupacions una plataforma de difusió, reconeixement i interacció amb els seus públics naturals.

Més enllà del concert

El cicle forma part del programa CaixaBank Escolta València, un marc més ampli que acompanya les persones músics des de la formació fins al reconeixement del seu esforç, mitjançant accions com el mateix Concurs d’Orquestres o les convocatòries de beques i premis individuals.

“Este circuit ens permet comprovar el talent de les nostres orquestres, i fer-ho de manera descentralitzada, actuant a cada localitat i amb accés obert a tots els públics”, destaca Daniela González, presidenta de la FSMCV. “L'aposta de CaixaBank pel nostre col·lectiu és un pilar fonamental per a nosaltres, per l'impuls a tot el moviment en diferents qüestions: programació contínua, visibilització en grans escenaris, diversificació del mapa de concerts i fins i tot la nostra seu. A més, donar suport a les orquestres és apostar per la diversificació del moviment musical valencià, i este cicle ho fa amb coherència, respecte i projecció.”

Cada formació participant ha rebut una aportació econòmica per part de CaixaBank per a la producció dels concerts, la qual cosa ha permès garantir la qualitat de les actuacions i donar suport a l’activitat ordinària de les societats musicals implicades.

Qualitat i emoció

Un dels concerts més destacats d’aquesta edició va tenir lloc a l’Església de Sant Bartomeu de Xàbia, el passat 22 de novembre, a càrrec del Centre Artístic Musical de Xàbia. Amb una acurada selecció de repertori i una posada en escena cuidada, el concert va exemplificar el nivell i la passió amb què les orquestres valencianes viuen la seua activitat.

Juntament amb ell, han passat pel cicle agrupacions com la Unió Musical de Torrent, la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, l’Artística Manisense o la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, entre moltes altres. En tots els casos, l’entrada als concerts ha sigut gratuïta, i les localitats han omplit auditoris i espais emblemàtics, connectant amb públics diversos i reforçant l’arrelament de la música clàssica de proximitat.

Aposta pel futur

Amb esta edició, el Cicle d’Orquestres CaixaBank reforça la seua trajectòria com a referent cultural dins del moviment associatiu musical valencià. El seu èxit evidencia la capacitat de les societats musicals per continuar generant talent, repertori i experiències artístiques en nous formats i estructures.

La continuïtat del projecte i la implicació de totes les parts es tradueixen, a més, en una contribució efectiva a la vertebració cultural del territori, amb un model de concert descentralitzat, participatiu i pedagògic.

Amb la mirada ja posada en futures edicions, CaixaBank, la FSMCV i l’IVC continuaran treballant conjuntament per garantir que les orquestres valencianes tinguen el suport, l’espai i el reconeixement que mereixen. Perquè la música, en totes les seues formes, continue sent un patrimoni viu i compartit.