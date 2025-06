Fa ara cinquanta anys, com tots els dies, va eixir el sol. A Barcelona, no era fàcil saber-ho, per la contaminació. I aquella nit, prop de santa Maria del Mar, en la penombra de la sala noctàmbula Zeleste, no m’equivoco si dic que hi havia acudit molt poca gent. Flipava jo amb un conyac que devia ser Magno, i potser un dels darrers Winstons de ma vida. A l’escenari, sobre el fons de cortines màgiques i llum incerta, hi havia aparegut Jaume Sisa, amb americana blava, corbatí negre, faixa de la senyera i Telecaster groga. I arpegiant un do major, començà a cantar “Fa una nit clara i tranquil·la...”

Aquell jove rebel, de cabell estarrufat i ulleres de cul de got, ja havia gravat cançonetes com Orgia I i L’home dibuixat; i s’havia hagut de posar a treballar en una companyia d’assegurances... I una nit d’estiu del 1972, mentre a jornal collia peres i préssecs prop de Mollerussa, amb guitarra i gravadora havia reunit una cançó amb mig centenar de personatges, com King Kong, Cocoliso, Pulgarcito, Ali-Baba, Jaimito, Carpanta, Frankenstein, Dràcula, Peter Pan, els Reis Mags, el Pato Donald o Marieta de l’Ull Viu, per a declarar que Qualsevol nit pot sortir el sol.

No passaria molt de temps que, en una altra nit d’estiu, al festival Canet Rock de l’any de la mort del dictador Franco, la cançó la prohibí l’anomenada Dirección General de Seguridad: ¡un diari explicà que havien prohibit no a Sisa, sinó a “la cantant Lisa”! Però al Festival es va posar la cançó per megafonia amb una cadira buida a l'escenari. I després tothom, o siga 25.000 joves, vam començar a cantar-la fent llum amb l'encenedor, potser per primera vegada...

Fa cinquanta anys, però sempre la vida corre, entre meravelles i barbaritats. Jaume Sisa es va convertir en un cantant de boleros en creuers turístics anomenat Ricardo Solfa. I ara fa deu anys, encara proposà un disc titulat Malalts del cel. I ara fa poc, encara es va arrencar a cantar en l'homenatge que un nodrit grup d'artistes li va retre a Grècia.

Ara i sempre, per la infantesa perduda, per la rebel·lió o l’amabilitat de la vida, com una celebració per a tots els públics, canta col·lectivament, seré o borratxo, per la imaginació i la llibertat: “Oh benvinguts, passeu, passeu / de les tristors en farem fum / a casa meva és casa vostra si és que hi ha / cases d’algú.” Rallentando...