A principis del segle XX, la confluència dels carrers de Colon, Russafa i Xàtiva devia ser un dels espais més freqüentats i conflictius de la ciutat de València; una mena d’àgora en constant ebullició que, potser per la proximitat de la plaça de bous i l’estació del Nord, albergava nombroses tavernes i espais de restauració i oci, entre els quals destacava l’anomenat Café de la Plaça de Bous. El lloc on, el 6 de juliol de 1905, perdé la vida un home de 35 anys a qui tothom anomenava Sorianet.

La trifulga que derivà en crim s’inicià al voltant de les deu de la nit. I, com passa sovint, de seguida començaren a circular dues versions dels fets. La primera apuntava que la víctima –que en realitat es deia Vicent Soriano– es trobava «cenando o de tertulia con varios amigos» quan, «entre los reunidos, se suscitó alguna cuestión». El propietari del local comminà els avalotadors a eixir fora; «ya en la calle, continuó la discusión entre los mencionados; y, no se sabe cual de ellos, sacando un revólver, disparó sobre el Sorianet, produciéndole una herida gravísima en la cabeza».

Encara que l’altra versió assegurava que el nostre protagonista, «antiguo portero del Café de la Plaza, pasaba por frente a él cuando se le hizo el disparo, no se sabe por quién ni de dónde», així que varen transcórrer els dies, l’opinió publicada s’inclinà per la primera explicació: la que remetia a una «reunió d’amics» en què «las continuas libaciones desataron sus lenguas, y de las bromas más o menos pesadas pasaron a las polémicas y luego a las disputas». Tal com mesos enrere vàrem comprovar en aquesta mateixa columna a propòsit de l’assassinat del Clauero, no hi ha dubte que aquella devia ser una cruïlla certament conflictiva que estava controlada per «lo que pudiera llamarse masonería del crimen».

Per tant, és ben probable que, aquell dia, Sorianet fora víctima de la màfia de baixa estofa que devia operar-hi; una organització delictiva que tindria atemorit el veïnat i a la qual ell mateix devia pertànyer. Per això, quan la policia intentà aclarir els detalls de l’homicidi es trobà amb què «nadie sabe nada, nadie ha visto nada». És a dir, amb la ferum de la corrupció –altrament dita omertà.