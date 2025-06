La gent considera que la persona que gestiona des d’un lloc destacat té una aurèola diferent de la resta de mortals. Creu que arriba al poder per les seues grans capacitats. No és incerta la interpretació, encara que no tot aquell ésser humà que és ungit per a manar posseïx excel·lents qualitats. Però, més allà de la causa per la qual s’arriba a esta dignitat, la realitat és que l’acció de governar sol generar dependència. Per eixe motiu, molts i moltes es neguen a abandonar les funcions preeminents. Hi ha una locució verbal que definix la situació: ‘apegar-se la cadira al cul’. Significa que es té molta volença a un càrrec fins al punt de no desitjar botar d’ell de cap manera. També suposa allargar una visita importuna.

La democràcia viu saludablement, si a ningú ‘se li apega la cadira al cul’. A diferència de les dictadures, cap persona pot allargar el govern excessivament. A més, la gestió està relacionada amb la bona responsabilitat. Quan falla, per no protegir la ciutadania o envoltar-se de persones que corrompen el poder, s’ha d’evitar que al governant ‘se li apegue la cadira al cul’. El president valencià i el cap del govern espanyol no ho entenen d’eixa manera. Quants morts necessita la barrancada perquè se li desapegue la cadira al resident del palau de la Generalitat? Quantes presumptes corrupcions pròximes ha de descobrir la justícia perquè l’inquilí de la Moncloa alce el cul i s’aparte?

A la societat, sovint no l’importa que a les persones gestores se les ‘apegue la cadira al cul’. Pensem que ho fan bé i lleven el mal de cap d’involucrar-nos en la gestió. El fet passa en una simple entitat o en una ben gran. Així que, hem de potenciar el canvi de persones i implicar-nos. S’ha d’aconseguir cíclicament la regeneració i revitalització de les institucions, encara que siga laboriós.

Una altra accepció, relativa ‘a apegar-se la cadira al cul’, està relacionada amb els qui ens freqüenten i no troben el moment d’acomiadar-se. Qui no ha fugit, alguna vegada, d’eixes visites interminables que no aporten res i furten el temps? Nosaltres hem d’intentar no actuar de la mateixa manera.

En definitiva, fem el possible perquè no ens envolte ningú al qual ‘se li apegue la cadira al cul’. La persona responsable s’alça abans que li lleven la cadira.