Els cunyats de Vicent Ventura

Ha passat sense pena ni glòria la celebració del centenari del periodista i polític demòcrata Vicent Ventura (Castelló de la Plana, 1924 – València, 1998). Sense pena ni glòria des de les pompes oficials, clar, no podríem esperar altra cosa: l’astènia de l’esquerra, i l’odi i el rebuig de la dreta i sobretot de l’extrema dreta. Són els temps que corren. Ara bé, ací estem acostumats a fer de la pena virtut, i malgrat tot una comissió encapçalada per la neboda Anna Aguilar i dos nebots de l’esposa, Marina Peris, han fet el que han pogut amb molta honestedat i esforç.

Entre els factòtums del centenari és de justícia assenyalar el treball del coordinador Francesc Pérez Moragón i el periodista i professor de la Universitat de València Nel·lo Pellisser. A més del suport d’altres col·lectius i associacions, sobretot de les universitats valencianes, la de València amb la concessió anual dels premis Vicent Ventura, i la d’Alacant, que ha publicat el volum Vicent Ventura. Periodisme a contracorrent, amb selecció dels articles i edició de Nel·lo Pellisser.

El treball de Pellisser ha sigut ingent: un conjunt de més de mil huit-cents articles espargits sense ordre en diversos arxivadors i carpetes, entre originals i fotocòpies, que són conseqüència de la documentació dipositada per la neboda del periodista, Anna Aguilar Ventura, a la Biblioteca Valenciana. Ventura va ser un “sobreproductor d’articles de periòdics”, com li va dir Pérez Moragón al mateix Ventura en una proposta de llibre. A més, si afegim les revistes que faltaven en el fons documental i els articles de Levante i Jornada dels anys cinquanta, s’ha configurat un corpus de 2.500 textos.

L’autor de l’antologia ha optat per una selecció cronològica dels textos perquè permet veure com anava fent-se ressò de les transformacions socials, polítiques i econòmiques. Si fem un llistat dels mitjans on va col·laborar Ventura necessitaríem triplicar l’espai. M’han cridat l’atenció especialment alguns articles que són un desconegut contrapunt a la visió política, europeista i progressista del periodista. La seua vena més distesa ix a la llum en textos publicats en Jornada a finals dels cinquanta. És el cas de l’article signat el 8 d’abril del 1958, titulat Teoria de los cuñados. “El verdadero motor del progreso son los cuñados. Sin cuñados no habría progreso ni nada (...) Que cada cual examine su vida. Verá enseguida a un cuñado u otro actuando en momentos difíciles”. Va dir Ventura.