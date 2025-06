La música que encén les fogueres de Sant Joan

Les Fogueres d’Alacant no serien el que són sense el so que les envolta. La música és part inseparable del foc, la pólvora i l’emoció col·lectiva que inunda els carrers durant els dies grans de les Fogueres de Sant Joan. Així ho va tornar a demostrar l’Entrada de Bandes del passat 15 de juny, que va reunir a formacions de tota la Comunitat Valenciana en una desfilada que ja s’ha consolidat com un dels actes més emblemàtics d’estes festes.

Les societats musicals vertebren les Fogueres de Sant Joan. / FSMCV

El recorregut, iniciat a les 19.00 hores des de la plaça dels Estels, va transcórrer per l’avinguda Alfons el Savi, va baixar per la Rambla i va travessar el Portal d’Elx, per a finalitzar a la plaça de l’Ajuntament. Va ser una desfilada de llum, color i, sobretot, de música: pasdobles com Les Fogueres de Sant Chuan, José Ángel Guirao, La Campanera o José Luis Valero van posar banda sonora a una festa que es viu en compàs.

“Les societats musicals són el batec constant de les nostres festes populars. En el cas de les Fogueres, eixe batec es multiplica: les bandes no sols acompanyen, sinó que vertebren la celebració. Sense elles, no podríem entendre la identitat sonora de Sant Joan”, assenyala Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

El so que vertebra un territori

La Comunitat Valenciana és terra de música, i les seues societats musicals són un motor social, cultural i emocional arreu del territori. Estan presents en més del 90% dels municipis de menys de 5.000 habitants, acompanyen totes les celebracions tradicionals i contribuïxen a la cohesió dels pobles i ciutats mitjançant una xarxa d’agrupacions actives tot l’any. Des de l’interior muntanyós fins a les comarques costaneres, la música de banda connecta generacions, pobles i emocions, i en dates com les Fogueres de Sant Joan es fa encara més visible.

Les societats musicals vertebren les Fogueres de Sant Joan. / Miguel Ángel Calvo | FSMCV

Un homenatge a través de la campanya Foc i So

Amb l’objectiu de visibilitzar eixa implicació, la FSMCV ha llançat una nova edició de la campanya institucional Foc i So que reivindica el paper essencial de les bandes en les festes alacantines. A través de les xarxes socials, s’ha animat les societats musicals participants a compartir la seua experiència i difondre el seu paper dins de les celebracions, utilitzant l’etiqueta #FocISo.

“La música és part indispensable de l’imaginari festiu d’Alacant. Darrere de cada cada ofrena i cada entrada de bandes, hi ha centenars de músics que donen el millor de si”, subratlla González.

A més de l’impacte sonor i cultural, la participació de les societats musicals suposa un reforç per al teixit social i territorial de la Comunitat Valenciana. Les bandes procedents de municipis com Villena, Petrer, Villafranqueza, Mutxamel, Alcoi o Crevillent -entre moltes altres- demostren que Sant Joan no és sols la festa d’una ciutat, sinó una celebració que acull i s’amplifica amb la presència de tot un territori.

La festa com a transmissió generacional

Amb campanyes com Foc i So, la FSMCV referma la seua voluntat de reconéixer i projectar el paper essencial de les societats musicals en la cultura festiva valenciana. Una cultura que, a Alacant, es convertix durant el mes de juny en una explosió de llum, foc… i so. Però, també, en un gran connector social que vincula a generacions diferents.

“La música en les nostres societats és també una escola de vida. Acull els més menuts, forma la joventut i compta amb músics veterans que continuen actius durant dècades. En una mateixa desfilada conviuen persones de totes les edats, la qual cosa convertix les bandes en un espai de transmissió de valors, identitat i convivència”, afegix la presidenta de la FSMCV.