El primer sodomita valencià?

La legislació medieval valenciana, des de l'endemà mateix de la conquesta jaumina -tot i que incomprensiblement algú haja dit el contrari-, deixa ben clara quina era la pena que s'havia d'aplicar als sodomites: havien de morir cremats a la foguera. De fet, a la rúbrica VII, el fur LXIII del rei Jaume I explicita: "Heretges e sodomites sien cremats". Els heretges, aquells qui cometien el crim de lesa majestat i els sodomites -que en un determinat moment, més avant, seran també considerats heretges per apartar-se dels designis divins-, sembla que formaven part d'un mateix bloc de criminals, en la mentalitat dels legisladors medievals del XIII, que òbviament descendien d'una tradició anterior a la qual ara no ens remuntarem. En el nostre cas, el tipus de càstig a aplicar als sodomites provenia, per tant, de la Costum de València i, per tant, podem suposar que ja es trobava al nucli originari del que seria després la legislació que perduraria durant tota l'època foral. Una actuació de la justícia que, després, entraria en conflicte amb la Inquisició. Però això ja seria al segle XVI.

Més de mig segle després de la legislació del rei Conqueridor, Jaume II -qui sembla que va propiciar especialment la persecució contra els sodomites, potser per evitar sospites sobre un seu fill i hereu de qui es deia que podia ser-ho-, en un nou privilegi atorgat a la ciutat de València, el 1318, establia, en referència a un cas concret, però que sembla que es va aplicar ja en el futur, que el governador podia intervenir en els casos d'acusació per sodomia i, encara, establia que el sodomita devia de ser castigat en el lloc on hagués comés el delicte. El nom de l'acusat d'aquell crim que apareix en el privilegi de Jaume II és "Raymundo de Scolterio" -difícil de traduir a la llengua actual, si no es tractat d'alguna errada. D'aquell Ramon d'Escolter -de moment donarem aquesta "adaptació" per bona- no sabem res, més enllà del fet que sobre la seua causa s'estava portant avant un procés sobre "destestabilis crimis sodomitici" i que aquell crim s'hauria perpetrat "in loco de Cabanes", com indica l'Aureum Opus estampat a València, el 1515.

Possiblement, l'esmentat Ramon d'Escolter -que potser va viure un episodi d'amor o de sexe vora l'Arc de Cabanes, com m'agrada pensar-ho a mi-, pot passar per ser el primer valencià conegut a qui se li degué aplicar la pena de mort per haver comés sodomia. I està bé recordar aquella barbaritat, ara que en alguns països europeus s'està reculant en els drets de la comunitat LGTB i dir que no es fer ni una passa arrere, de cap manera.