"La dona forta": L’anadura del segell mínim

Títol: La dona forta Autor: Maria Beneyto Editorial: Bromera ISBN: 978-84-13587-04-2 Pàgines: 352 Preu: 12,95€

Al talent li sol passar com al dimoni, que en qualsevol lloc s’ajoca. La dona forta de Maria Beneyto n’és un bon exemple: l’emoció que desperten els seus personatges sembla trivial perquè ve carregada de quotidianitat. L’aparent lleugeresa de les descripcions, la banalitat d’alguns diàlegs, el desenvolupament de les històries, amaguen sempre una profunditat en la prosa tan reveladora com, en el fons, singularment bonica i colpidora.

S’apleguen en les seues pàgines consideracions sobre l’Espanya dels seixanta, que malgrat el temps, és més pareguda a l’Espanya de hui del que caldria esperar, especialment pel que fa a la percepció social de la construcció de gènere. Però reduir les qualitats d’una novel·la com aquesta al seu discurs seria injust. Perquè com li passava a Sylvia Plath –és fàcil pensar en l’Esther Greenwood de La campana de vidre descobrint els malestars dels personatges–, la formació de poeta de Maria Beneyto es destil·la verb a verb a cada història, a cada situació de La dona forta. I sobreïx la capacitat de precisió d’una narradora excepcional.

Com quan parla de la mestressa de casa Elionor, que es percep a si mateixa com algú insignificant, rodejada de nens que l’ignoren convençuts que els sacrificis de les mares no necessiten el reconeixement de l’afecte. “Res important. Anuncis de coses de no res, d’aqueixes que circulen –avantatges de la insignificança– amb l’anadura del segell mínim”. Fins que el got de la paciència vessa: “No atenien. Ningú no li feia cas. En aquestes ocasions, pensava tornar-se boja. Sí, sentia que no hi arribava, que es quedava curta. Que, per molt que estiràs els braços…”.

Així li passa a Àgata, a Lutxi, a Isabel, a Carme, a Adela i a tants altres personatges del club feminista que actua com a vincle d’aquesta novel·la coral. Dones atrapades en un no-lloc de la dictadura, ofegades per condicions que la major part de les vegades no eren materials –molts personatges responen a classes altes–, sinó culturals i socials. Històries de dones a punt de vessar, que Beneyto narra amb naturalitat, com si tal cosa. Fent evident el segell mínim d’un talent que vessa.