Ahir aní a treballar. En un estrany no-pont, vespra d’un festiu que s’ha de recuperar, l’estació estava més buida que d’habitual. Trobí seient al tren sense dificultat. València despertava amb la ressaca d’un Corpus que ja no és la Festa Grossa de la ciutat, però que encara planta cara amb dignitat malgrat que el públic ha passat a ser turistes majoritàriament. Són les coincidències que ocasiona el calendari religiós quan se superposa amb el laic. Diumenge celebràvem el Corpus i l’endemà no l’altre, Sant Joan.

La plaça de la Reina estava plena de camions que s’enduien el calze de vareta que l’Ajuntament de València havia instal·lat i buidaven les parades del mercat de l’escuradeta que havia estat obert des de la Mare de Déu dels Desemparats fins al Corpus, enguany amb un rècord de dies amb la persiana alçada. I no ho dic amb sentit figurat. Des de la reforma de la plaça, l’escuradeta ja no està als peus del Micalet; tampoc les cassoles d’obra són el producte més buscat. Ara, campanes i oronetes, platerets i escudelles per a l’aperitiu són per preu i per ús les vendes estrella. En una societat que cada vegada cuina menys, l’escurada es limita a plats de presentació i oblida els perols.

Sant Joan, a Alacant, corre la mateixa sort de les Falles a València: ser un producte per al turisme o repensar-se i recuperar l’ànima del barri que les va veure nàixer. El foc s’endurà la meravella del monument, cada any més bonic, cada any menys crític i només quedarà el record en la forma del llibre de la foguera. Enguany, la foguera Benalua amb El dia de Pasqua un xiquet plorava inclou un text preciós sobre el temps pasqual de Daniel Climent, on entre mones i cançons explica com se superposen el calendari solar, el lunisolar i les xifres simètriques dels quaranta dies per a marcar en el calendari fets naturals, que la nostra cultura ha recreat amb històries i llegendes, receptes i càntics.

Una cultura en valencià a Alacant, viva, malgrat els pocs recursos que s’hi dediquen. El valencià és una llengua integradora, com ho demostra l’IES Les Llomes, amb la seua ràdio escolar, un projecte guardonat amb el premi Carme Miquel de l’Acadèmia. Una llengua que sura en la toponímia, en la gastronomia... una llengua que suma. I una llengua que volen amagar amb la petició que Alacant es declare castellanoparlant.