La versió més desconeguda de 'Romeo y Julieta' arriba a Les Arts amb els Ballets de Montecarlo

El Palau de les Arts Reina Sofia clausura el seu cicle dedicat a la dansa amb la tragèdia de ‘Romeo i Julieta’ en la coreografia de Jean-Christophe Mallot per als Ballets de Montecarlo, amb quatre representacions a la Sala Principal del 26 al 29 de juny.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana, sota la direcció de Garret Keast, interpreta el ballet de Serguei Prokófiev, considerat una de les partitures més belles de tots els temps, amb passatges com la ‘Dansa dels cavallers’, que ha transcendit ja com un de les grans icones del repertori simfònic.

Innovadora proposta coreogràfica

Lloada per la crítica i el públic, la innovadora proposta coreogràfica de Mallot aborda la tragèdia de William Shakespeare des de la perspectiva de Fra Lorenzo, el franciscà confessor dels dos amants que, a través de 'flashbacks', reflexiona sobre el final de la parella.

Mallot deixa de costat les disputes i rivalitats entre 'Capuletos' i 'Montescos' per a abordar la història com un drama que -finalment- provoca la mort de dos jóvens units entre si per l'amor i no per l'odi.

Més de 400 representacions

Des de la seua estrena en 1996, ‘Romeo i Julieta’ és una de les peces emblemàtiques dels Ballets de Montecarlo. Amb més de 400 representacions, la companyia ha interpretat en les principals capitals europees.

La Sala Principal de Les Arts acollirà quatre representacions de ‘Romeo i Julieta’ els dies 26, 27, 28 i 29 de juny. Les entrades es poden adquirir a través dels diferents canals de venda del teatre: taquilles, la línia de venda 96 197 59 00 i la web de Les Arts.

