El gistaví

El municipi de San Juan de Plan se situa a la comarca de Sobrarbe, al Pirineu aragonés; concretament, a la vall de Gistau –Chistau–, que travessa el riu Cinqueta. És un poble de muntanya certament privilegiat, d’una frondositat exultant, sonora, on passat i present s’uneixen en una amalgama d’afabilitat i bellesa capaç de transportar-nos a una dimensió sensorial que té ben poc a veure amb l’ambient que es respira a les àrees del territori on la majoria de la població hem decidit establir el nostre dia a dia.

Un dels trets culturals i identitaris que més distingeix aquella vall màgica és l’anomenat gistaví –chistabín–, un dels dialectes més antics –i menys castellanitzats– de l’aragonés, que pren el seu nom del poble veí de Gistaín i ocupa un lloc de transició entre el belsetà i el benasqués. Es considera que, en l’actualitat, sols dues-centes persones parlen gistaví. La qual cosa n’evidencia la seua situació precària, residual. Però, rica en la saviesa que concedeixen l’art i la tradició.

Així ho vaig poder comprovar aquests dies, durant la celebració del «Diya de la Cultura Chistabina, la Falleta i el San Juan» que cada any organitza, pels voltants de la festivitat de Sant Joan, l’Ajuntament de San Juan de Plan per tal de cridar l’atenció sobre el gran valor patrimonial que atresoren la llengua i cultura pròpies de la vall de Chistau, «el Pirineo auténtico», tal com en pregonen els oriünds. El diumenge s’hi celebrà una concentració en la plaça major «con toda la chen atrazada de chipón y calzón» que donà pas a una «pasabilla» que, «tot baixando», feu cap «per la carretera ta’l Regancho». Posteriorment, hi hagué «actuazions de corro d’es bailes», «fayena de filar» i «trobada d’artesanos chistabins». I, com a remat, dinar popular i «sobremesa mosical rebiscoliada».

L’endemà dilluns, vespra de Sant Joan, tingué lloc la «puyada ta la Planeta la Falla»; i, «a l’escureziu», se pegà «fuego a la foguera» i s’inicià la davallada de les torxes, allí anomenada «corrida de la falleta»; un espectacle que comparteixen una quarantena de poblacions pirinenques, que fou declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en 2015, i que, tal com assegurà Roberto Serrano, alcalde de San Juan, reflecteix l’esperit de la comunitat humana que l’alena.