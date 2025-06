No és bo el pessimisme. No obstant això, els esdeveniments d’estes setmanes ens fa pensar que tot està massa rebolicat perquè tinga solució. En eixe context, el millor és començar de nou i recuperar l’esperança. La locució verbal ‘fer taula rasa’ ajuda a fer-ho. Quan emprem l’expressió, volem dir que s’anul·la el que s’ha fet anteriorment. Un bon sinònim és ‘reiniciar’.

En política, els escàndols relacionats amb el partit governant fomenten la desconfiança de la societat en els dirigents. En este context, unes eleccions o el recanvi de líders no és prou. La democràcia fallava, i molt, quan governaven els conservadors. No cal recordar els nombrosos casos de corrupció que van tindre. Així que cal ‘fer taula rasa’. S’ha de renovar el sistema democràtic amb lleis consensuades per a continuar fent-lo creïble. Però, trobe que els grans partits, ni en eixe tema essencial, volen estar d’acord. Preferixen viure de la corrupció de l’altre per a arribar al poder i no sanejar el règim polític.

La política internacional necessita també ‘fer taula rasa’. Si no es posa per damunt la dignitat humana als interessos bel·licistes dels països poderosos, acabarem per desintegrar-nos. No anem bé deixant que un genocida governe Israel i un mediàtic personatge dirigisca els Estats Units d’Amèrica. Els dos països, amb sistemes democràtics, són incapaços de deturar l’autoritarisme i els desitjos personalistes dels seus governants. Caldria ‘fer taula rasa’ i reiniciar la democràcia en algunes nacions.

Potser l’església catòlica hauria de fer ‘taula rasa’ a determinats comportaments heretats del passat. No pot continuar entrant solament en política per a defendre postulats conservadors, encara que els compartisca. L’església ha de mostrar l’oposició radical contra els governs, quan no lluiten suficientment contra la pobresa o la inhumanitat, però sense mostrar partidisme. La seua funció no és demanar eleccions, per oportunes que pareguen. Faria millor reflexionant al voltant de la vigència d’un valor tan cristià com el perdó, quan un president el demana, que sol·licitar-ne la dimissió.

En les nostres vides, encara que no ho pensem, necessitem ‘fer taula rasa’. Cal que ens apartem de persones que pareixen amigues i no aporten res. S’hem de quedar amb les quatre amistats que són de veritat i allunyar-se’n de la resta.

En definitiva, ‘fem taula rasa’ com a mida extraordinària per a recuperar la confiança. L’inici de tot està banyat d’esperança i esguitat d’il·lusió.