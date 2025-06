L’Orquestra de València torna al festival Serenates amb un programa de la tuba i el bombardí

El Palau de la Música torna a col·laborar amb el festival estiuenc Serenates, coproduït per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, que celebra enguany la seua 38a edició. L'Orquestra de València pujarà a l'escenari habilitat al Claustre del Centre Cultural La Nau per a oferir, demà divendres (22 hores), un programa rítmic, colorista, variat i de sorprenent virtuosisme del vent-metall, amb la direcció d'Andrés Valero-Castells.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que la participació de l'Orquestra de València en Serenates «significa aprofundir en la necessària col·laboració institucional, elevar el nivell artístic d'esta magnífica trobada cultural, i oferir a joves membres de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat la magnífica oportunitat de compartir faristols i experiències amb els nostres músics professionals».

Congrés Internacional de Tubes

Enguany, a més, el concert s'emmarca en el Congrés Internacional de Tubes (ITEC) 2025, que està reunint al Palau de la Música a més de 700 intèrprets. Per això, «el públic podrà gaudir de l'estrena absoluta de The Unknown Soldier, de Ricardo Mollá, que interpretaran dos mestres absoluts del vent-metall com són el bombardí Bastien Baumet i el tuba Øystein Baadsvik: tot un espectacle ple de ritme i colorit que no deixarà indiferent». El programa es repetirà l'endemà, a l'auditori valencià, a la Sala Iturbi, a les 19.00 hores.

El programa es completa amb les Variazioni sulla ritirata notturna di Madrid, de Luigi Boccherini, orquestrades per David del Puerto; Fluor, Cobre, Uranio, Vanadio, del mateix Andrés Valero-Castells; i conclourà amb el Concert per a tuba, de John Williams, que també interpretarà Øystein Baadsvik.

Andrés Valero-Castells, que dirigix a l'Orquestra de València per tercera vegada, assenyala que «en estos dos concerts, al Centre Cultural La Nau i al Palau de la Música, abordarem un exigent programa amb obres que reivindiquen el bombardí i la tuba com a instruments solistes». El director subratlla que «el repertori és un meravellós repte amb l'Orquestra de València, amb dos grans solistes i músics de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, que estic segur gaudirà el públic».