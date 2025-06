Retrat psicològic de Trump II

Seguint amb el retrat psicològic de Trump, que iniciàrem en aquestes pàgines, mirarem si l’afecta un trastorn egòlatra o narcisista, manifesta en l’èmfasi a manifestar-se en escenaris de grandiositat, com la seu dels seus negocis a Nova York, la segona residència a Miami, la decoració daurada del despatx oval de la Casa Blanca on el color groc del seu cabell és un contínuum de la decoració daurada que domina tot l’espai, cortinatges i detalls decoratius.... La necessitat que té d’adulació fa que tothom que el rodeja l’haja d’exaltar. I la seua autopercepció és summament exagerada i de superioritat, que es tradueix en la presa de decisions sense consultar cap assessor (aranzels, expulsió dels immigrats...). Ara mateix ha enviat l’exèrcit a “controlar” Califòrnia i la ciutat de Los Àngeles, sense capacitat legal per a fer-ho, ni comptar amb el governador de l’Estat ni amb l’alcaldessa de la capitalLos Àngeles. I la seua morbosa inclinació a considerar-se com un monarca, o emperador, que ja han detectat i rebutjat els ciutadans i alguns mitjans de comunicació... Evidentment no li agrada que li recorden que els seus pares foren immigrants.

I hi ha el trastorn de la personalitat histriònica, que es manifesta en voler ser sempre el centre d’atenció, amb cops d’efecte grandiloqüents, com fer la signatura dels decrets davant de la televisió i rodejat d’invitats en el despatx oval, amb una signatura grossa dels documents que ell mostra ufanós i ridícul. Finalment el fet d’utilitzar un discurs teatral i poc rigorós amb una retòrica i una veu extravagants, el situa i retrata definitivament en l’histrionisme.

I finalment, se li poden trobar també trets d’un trastorn de la personalitat paranoide, perquè bàsicament és un individu que desconfia de tothom i pensa que tothom és el seu enemic. Des de la seua òptica, la gent del seu voltant o el decepciona o ja no li mereix confiança, cosa que li ha passat amb el mateix Elon Musk. A més, mostra rancor de manera persistent i pensa que la major part de les persones volen atemptar contra ell, cosa que motiva respostes basades en l’enuig i la violència. Si s’analitza el seu comportament habitual, la major part del temps el dedica a la denúncia de la gent, sense reserves ni deixar cap espai a la possibilitat d’incórrer en un error d’apreciació. Fins i tot arriba a l’extrem de tractar violentament els seus invitats, com féu, entre altres, amb Zelenski i amb el president de Sud-Àfrica. Aquest trastorn el condueix a la mania persecutòria sistemàtica. Continuarà