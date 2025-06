La dana persistent

El meu antic alumne i amic de fa anys, Albert Perpinyà viu a Catarroja. És una persona amb mobilitat reduïda, de fa anys també. La dana ha destruït la possibilitat que tenia de baixar al carrer i agafar el seu cotxe per anar al treball. Ara mateix fa vuit mesos de la catàstrofe que el va deixar presoner a la seua llar. Fa un mes i mig que, gràcies als esforços de al seua esposa, els familiars i els veïns, pot baixar i pujar -amb prou pena- una volta al dia. Gràcies a una cadira específica que ha hagut de pagar de la seua butxaca.

El problema d'Albert -que també afecta moltes altres persones- és, bàsicament, el de la posada en marxa dels ascensors. I és comprensible que tot vaja lentament, que tot siguen problemes davant d'un allau de reparacions com el que les riuades han provocat. Però, això, que era comprensible les primeres setmanes -els primeres mesos, si voleu-, en aquest moment ja no es suportable: si les administracions públiques no actuen davant aquests casos que haurien de ser prioritaris, alguna cosa funciona molt malament. No és possible creure que no hi haja la capacitat organitzativa de la Generalitat o de l'Estat, de crear unes brigades especials amb operaris especialitzats que se n'ocupen i posen remei tan ràpidament com siga possible als casos més sagnants. Gent amb la mobilitat reduïda, gent major que està tancada a sa casa des de fa mesos, són persones per les quals tots ens hem de preocupar i una part dels impostos han d'anar destinats a ajudar-los: si l'estat del benestar no és capaç d'ocupar-se d'ells, això vol dir -insistesc- que alguna cosa no fem bé.

Ja sé que se'm dirà que hi ha manca de peces per a reparacions. Però, no sé si ho puc creure ja, després de tant de temps. Possiblement, si hi hagués una actuació municipal, de la Generalitat o del govern estatal, les empreses que se n'ocupen de la cosa, haurien fet més per resoldre la problemàtica. Quan es vol una cosa, es troba de seguida. Supose que tots recordem els problema de la banca, fa uns quants anys. I de sobte, gràcies al diners dels contribuents, els senyors banquers ja no tenien cap problema. Ara, açò em resulta menys difícil de resoldre, però veig que no es posa remei.

I mentre, Albert i d'altres com ell, a Catarroja i en altres llocs, segueixen patit les conseqüències de la dana, per si no en van tenir prou amb les hores angoixoses que també vàrem passar la resta, i tots els altres problemes afegits. I ho dic sincerament: per a qüestions com aquesta és per al que supose que existeixen les estructures municipals, autonòmiques i estatals. Són estructures que han d'estar al servei del ciutadà que les paga. Si això no funciona, no anem bé.