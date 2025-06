Un estiu per a cosir el territori: tornen les Activitats Comarcals

A la plaça de Benlloc, als carrers de Biar, a l’ombra d’un pi a Cortes de Pallars o en un auditori a Dénia. Al llarg de l’estiu, les comarques de la Comunitat Valenciana es convertiran de nou en escenaris compartits per milers de músics, estudiants i aficionats a la música. Torna una nova edició de les Activitats Comarcals, la campanya anual que la FSMCV impulsa des de fa més de 25 anys amb l’objectiu de dinamitzar el teixit associatiu musical i reforçar el sentiment de comunitat dins i fora de les aules.

Trobades i concerts comarcals vertebren el territori valencià a través de la música. / FSMCV

Amb més de 50 accions previstes, l’edició de 2025 es presenta com una nova demostració de força col·lectiva: 520 societats musicals, 13.360 músics, 6.918 alumnes d’escoles de música i més de 28.000 persones participants són les xifres que consolidaran enguany esta proposta única. La campanya arriba a totes i cadascuna de les 30 comarques en què s’estructura la Federació, amb iniciatives que van des de concerts i trobades fins a jornades de formació, concursos o campaments juvenils.

Una campanya col·lectiva per a un territori viu

Les Activitats Comarcals són una oportunitat per oferir programació cultural als municipis, però també una via per reforçar les aliances entre les diferents societats musicals d’una mateixa comarca. En paraules de Daniela González, presidenta de la FSMCV, “esta és una de les campanyes més completes i transversals que duem a terme com a col·lectiu: implica totes les generacions, reforça el vincle social i promou valors compartits com la cooperació, la inclusió i la sostenibilitat”.

A diferència d’altres esdeveniments puntuals, la campanya comarcal s’estén durant més de sis mesos, des de març fins a octubre, amb un model organitzatiu que parteix de la base: cada comarca dissenya les seues activitats segons la seua realitat, amb el suport tècnic i institucional de la FSMCV. Estes accions no tenen caràcter competitiu, sinó que prioritzen la participació, la col·laboració i el sentiment de pertinença.

Música, formació i territori

Entre les iniciatives que es repetixen enguany, destaquen les trobades de bandes i escoles de música, les concentracions d’instruments i les jornades de convivència juvenil. També tindran lloc tallers especialitzats, cursos de tècnica vocal, gales comarcals, concursos d’interpretació i concerts en format de gran agrupació. Estes estades esdevenen experiències fonamentals per a molts alumnes de les escoles de música, que troben en elles una porta d’entrada al col·lectiu i a la vida associativa.

Una xarxa que s’enfortix des de la base

Al llarg dels seus 26 anys d’història, les Activitats Comarcals s’han convertit en una de les principals eines de cohesió dins del moviment musical valencià. Són una mostra del seu potencial pedagògic i cultural, però també del seu esperit comunitari.

Amb esta nova edició, la FSMCV no sols dona continuïtat a la campanya, sinó que revalida la seua aposta per una cultura descentralitzada, compartida i arrelada.