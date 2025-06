Anna Palomares Ureña, bibliotecària de Corbera

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

Els tres més llegits (empatats en número de préstecs) són: Qui de casa se’n va, Dones d’aigua, hòmens de fang, de Toni Cucarella, i Junil a les terres dels bàrbars, de Joan-Lluís Lluís.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

Comence a fer-me experta, és broma! Però és que a casa tinc una devoradora de llibres i em passe moltes hores buscant! Dels últims que he recomanat han estat de l’autor Juan Gómez-Jurado la col·lecció de Amanda Black i la dels Hereus. També la saga de Els déus del nord de Jara Santamaria o L’origen de la porta dels tres panys de Sònia Fernández-Vidal.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

Un dels llibres que enguany ha donat molt de joc al Club de Lectura de la Biblioteca de Corbera ha estat La dona forta de Maria Beneyto, escriptora de l’any 2025 per l’Acadèmia Valencia de la Llengua. I també Una educació de Tara Westover.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

Ara mateix estic llegint La vida del llibreter A. J. Fikry de Gabrielle Zevin.

Quina és la primera lectura que recordes?

Em ve al cap La Marina a Vilafruns de Sebastià Sorribas. Era menuda quan el vaig llegir però el recorde amb molta estima.

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Ui que difícil! No tinc només un autor/a preferit. M’agrada molt Mercè Rodoreda, Jane Austen, però també Víctor Labrado o Toni Cucarella. No podria quedar-me amb un.

Quin gènere t'agrada més?

La novel·la històrica o la novel·la negra solen ser els gèneres que més llig.

La teua biblioteca personal està organitzada?

No, no els tinc organitzats! Vaja, estan a la prestatgeria tots però no estan ordenats per ninguna regla. El que sí que faig és segellar-los amb un ex-libris que em va regalar mon tio Enric amb un dibuix que em va fer ell, i a més pose l’any i el mes en el que l’he comprat.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Jo sempre pensava que seria docent, professora d’història per ser més exactes, però per casualitats de la vida, he acabat sent bibliotecària.