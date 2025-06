El Micalet porta els grans noms de la música popular valenciana a la zona dana

La Societat Coral El Micalet ha presentat aquest matí a la mateixa seu d’aquesta històrica entitat, a València, la que serà “una de les cites musicals més rellevants de l’estiu”, en paraules de la seua presidenta, Gemma Pasqual. Dijous vinent, 3 de juliol, tindrà lloc al Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) un concert solidari de gran format que, sota el nom de #somMicalet, aplegarà “els estils més variats del panorama musical valencià del moment”, com ha destacat un dels participants en la cita, el músic Borja Penalba, així com el cantador Hilari Alonso.

Pasqual ha destacat la motivació solidària del concert “que organitzem en un moment delicat per a les iniciatives culturals crítiques, com és el cas d’El Micalet”. Així, segons ha explicat la presidenta de l’entitat, “si volem continuar sent un focus de cultura en el mateix cor de la ciutat de València, necessitem la implicació de la ciutadania i ara és el moment”.

Amb més d’un segle d’història, El Micalet és la principal seu d’ensenyaments musicals del país, a més d’involucrar tot d’activitats destinades al cant coral, la dansa i el teatre. “Però no ens quedem ahí”, ha indicat Gemma Pasqual, qui ha avançat que “també es destinarà la recaptació a les iniciatives culturals d’Aldaia, greument afectades per la dana del 29 d’octubre passat.

Varietat d'estils

En la mateixa roda de premsa on s’expressava així Pasqual, ha estat present un dels músics participants en el concert, Borja Penalba, qui ha destacat “la varietat d’estils que només El Micalet és capaç d’aglutinar en un sol concert, que es converteix així en una mena d’orgia musical d’estils”.

Així, cal destacar la presència, el pròxim dijous 3 de juliol a les 19.30h, al TAMA d’Aldaia, del cantaor tradicional Pep Gimeno “Botifarra”; el cantant i compositor d’arrel Miquel Gil; el cantautor Pau Alabajos; el compositor, arranjador i músic Borja Penalba; els històrics del folk Carraixet; la Maria, com a símbol emergent dels sons orgànics i electrònics; el cantautor destacat pel seu pop-rock acústic, Feliu Ventura; i el mateix Hilari Alonso, cantador d’albaes, en rondes i saraus. Tots plegats en “un cartell excepcional que, a més, mostra la vitalitat del moment musical que vivim els valencians i valencianes”, ha expressat el cantador Hilari Alonso.

Compromís amb la cultura

Finalment, Empar Folgado, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia, ha volgut agrair a El Micalet “el seu compromís constant amb la cultura i amb les persones que treballen per la cultura”. Segons ha afegit, “la dana del 29 d’octubre passat va significar un tomb en les nostres vides, però també com a societat; ha estat un revulsiu que ens ha fet comprendre que només des de la força que ens atorga la unió com a poble podrem reeixir-hi”.

Les entrades-donatiu al concert tenen un preu de 25 euros i es poden adquirir a la web de la Societat Coral El Micalet. També s’ha habilitat una Filera Zero per aquelles persones que no puguen assistir però vulguen col·laborar-hi.