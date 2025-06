Trencant arquetips: la literatura LGTBIQ+ reivindica la seua pluralitat

Llancem dues preguntes. Amb quin estereotip, prejudici o qüestió negativa es representa habitualment al col·lectiu LGTBIQ+ en la literatura? Quin llibre penses que trenca amb eixa visió? El sector del llibre valencià ens respon.

Samuel Fenollosa, de Sembra Llibres

“Per una banda, els llibres de temàtic LGTBI es presenten a lectors exclusivament del col·lectiu, com si el públic en general no volguera llegir-los. Se’ls dona una visió de nínxol. Però, per exemple, les novel·les de Pol Guasch, editades per Anagrama, trenquen eixa dinàmica. I, encara que els personatges siguen del col·lectiu, permeten que gent que no llig sobre temàtica LGTBI, pot ser per un prejudici, s’aprope a aquests títols.

Per altra banda, molts llibres de temàtica LGTBI tracten el tema d’eixir de l’armari. A Sembra hem publicat 'Fèlix per sempre', de Kacen Callender. Conta la història de Fèlix, una persona que és obertament homosexual, que és el que passa en les noves generacions on molta gent ja no veu la necessitat d’eixir de l’armari. El llibre basa la seua història en els problemes per a enamorar-se de la persona protagonista. És molt interessant trencar eixe rol d’eixir de l’armari”.

Lourdes Frasquet, Gent Ràndom

“Pense que una de les pitjors coses que van associades a les narratives LGTBI és la fatalitat o la tragèdia. Sovint es representen les vides del col·lectiu associades a destins tràgics, amb molt de dolor, és quasi com pornogràfic, de pornografia sentimental. Això no és just amb la realitat, perquè les vides LGTBI són vides plenes de llum i d'estima i de moments d'alegria, igual que una vida que cap en l'heteronorma.

Una de les persones que millor ha sabut tractar això en la ficció narrativa en els últims temps, que parla de vides plenes, sense deixar de banda el dolor que pot tindre qualsevol vida humana, és 'La mala costumbre' d’Alana S. Portero. És un relat preciós i que retrata molt bé com una xiqueta trans d'un barri obrer de Madrid rep l'amor de la seua família de classe treballadora, que segurament no acabava d'entendre ben bé què passava, però que estima la seua filla i li dona tot l'amor que sap i que pot”.

Nerea Pedrón, periodista

“Un dels tòpics més recurrents en la narrativa i també en la ficció, en l'audiovisual, es troba en la representació de les relacions entre dones. És a dir, com es representen tan erotitzades, adaptades per a un públic masculí, cisheterosexual, des d'una mirada més patriarcal, i que simplement es mostre com un encontre en què la validació masculina és la que val, no el desig d'aquestes dones.

Una obra que sí que heu reflectit prou bé, que es vincle d'una manera molt natural, és 'La seducció', de Sara Torres, que a més que està escrita per una autora que és lesbiana i que representa molt bé el desig entre dues dones. Ho fa d'una manera molt natural, molt explícita, però també molt necessària”.

Francesc Miró, escriptor

“Les persones trans s’enfronten al prejudici d'haver de representar a tot el col·lectiu en cadascuna de les seues obres. Fins i tot haver de parlar, necessàriament, des d'aquest lloc i amb aquesta narrativa sobre 'lo trans'. Com si, per mandat social, una escriptora trans no poguera escriure un thriller, una comèdia adolescent o un drama que no passara per la seua experiència.

Amb 'Jo era un noi,' l'escriptora i dramaturga Fer Rivas explora, valenta i decidida, el dol per la mort de son pare. Trenca amb les expectatives del que 's'ha d'esperar' de les novel·les escrites per persones trans. Una novel·la que parla de la classe obrera catalana enfrontada als canvis del segle XXI; de la dificultat de dir adeu a qui mai et va dir hola; de masculinitats hegemòniques i d'emocions que sempre sembla que van a fer vessar el got, fins que t'adones que el got és més gran del que penses. Una joia escrita per algú tant jove com ple de talent”.