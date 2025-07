De la comèdia negra al terror, huit clàssics al claustre de La Nau

‘Nits de Cinema’ obri les seues portes del 9 al 17 de juliol (22 hores) al claustre de La Nau. El cicle, organitzat per l’Aula de Cinema UV i que enguany arriba a la seua 16a edició, projectarà huit llargmetratges en versió original amb subtítols per a abordar la nit en el cinema des de diferents perspectives, èpoques, gèneres i països. Aixi, proposa diferents històries romàntiques, de terror, crim o misteri contades per realitzadors com ara Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Blake Edwards, Louis Malle o Anatole Litvak, entre altres.

Inaugurarà el cicle, dimecres 9, ¡Jo, qué noche! (After Hours), comèdia dirigida per Martin Scorsese el 1985 que narra la boja i fatídica nit d’un programador informàtic quan, en tornar a casa del treball, perd el metro a un dels pitjors barris de Nova York. El film ha exercit una enorme influència en nombroses pel·lícules de diversos països.

Dijous 10, ‘Nits de Cinema’ fa un salt a mitjan segle passat amb la projecció de Voces de muerte (Sorry, Wrong Number) d’Anatole Litvak (1948). Protagonitzada per Barbara Stanwyck i Burt Lancaster, està basada en una obra radiofònica i suposa un thriller de misteri que manté la tensió al llarg de tot el metratge.

El visionat es realitzarà en versió original amb subtítols

Un altre dels realitzadors en el festival d’enguany és el francés Louis Malle, amb el film Ascensor para el cadalso (Ascenseur pour l’échafaud) (1958), cinema negre en el seu estat més pur, amb música de Milers Davis, per a la nit de divendres dia 11.

La música serà també protagonista dissabte 12, amb la projecció d’un clàssic del cine mut amb acompanyament musical en directe. Es tracta del cicle ‘En mut i en directe’, amb el qual l’Aula de Cinema UV es proposa divulgar el cine previ al so. Enguany, el film triat és La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d’Arc), de Carl Theodor Dreyer (1928).

La història comptarà amb una banda sonora composta per la professora Ana Teruel Medina i interpretada en directe per Tránsito Sonoro, duo d’electrònica i clarinet format per Bartolomé Llorens i Alberto Trabajos que explora diferents territoris de la música contemporània. Així, La Nau estrenarà aquesta partitura que acompanyarà un dels clàssics absoluts de la història del cinema mundial.

Diumenge 13, es projectarà Nina, d’Andrea Jaurrieta (2024), un relat actual de venjança; i dilluns 14 es presentarà La noche del cazador (The Night of the Hunter), de Charles Laughton (1955), obra clau dels anys 50, amb la icònica presència de Robert Mitchum amb les paraules ‘amor’ i ‘odi’ tatuades en els dits de la mà.

La festa pren part en ‘La nit al cinema’ dimarts 15 amb El guateque (The Party) de Blake Edwards (1968), una absurda comèdia que posa el focus en les vicissituds que tenen lloc en el si de la mateixa producció cinematogràfica; mentre un clàssic del gènere de terror serà l’encarregat de posar el fermall d’or a les ‘Nits de Cinema’ dijous 17: es tracta del Dràcula, de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula), obra mestra de Francis Ford Coppola, estrenada el 1992, una de les més destacades adaptacions de la novel·la original.

Les projeccions del festival, d’entrada gratuïta amb reserva prèvia, estaran precedides de sessions introductòries a càrrec de crítics i professors universitaris per a situar les claus contextuals i analítiques de cada llargmetratge.