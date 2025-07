Processó del Corpus

Fa uns dies va ser el Corpus. Mentre no arribava la processó -que la meua generació recordem tant per l’espectacle barroc com perquè anàvem davall d’una peanya, amb un xiulet, i els carrers oloraven de flors o de romer–, a la vora d’un café tallat, jo llegia el diari. Incloïa els següents titulars, vull dir que no n’hi havia d’altres: “La vida oculta de SC amenaza al Gobierno”, “Pena y rabia entre la militancia del P conmocionada”, “A y la tienda del espía”, “Miedo en la calle iraní”, “I mata a otro jefe militar y ataca la planta nuclear de I”, “Una guerra desigual sin vencedor claro”, “El pulso de E en la OTAN amenaza con desestabilizar la cumbre de La Haya”, “Los bielorrusos se sublevarían antes que luchar contra Ucrania”, “La violencia entre las bandas criminales se desboca en la capital de Europa”, “Drones, minas y cadáveres descompuestos”, “La violencia política extiende el temor en EU”, i “T se abre a un acuerdo con Harvard después de que la justicia bloquee su veto a alumnos extranjeros.”

Supervivent de la delirant catàstrofe universal, em vaig refugiar en el reportatge “Los rockeros no son lo que eran”, que enaltia les responsables dels recents èxits amb nous criteris creatius i publicitaris. No parlava de música, sinó dels consells de R.C., de Badajoz, psicòloga experta en indústria musical, i col·laboradora d’A.H., empresa de salut mental per a grans gires, i contra el “machismo tóxico”, després d’anys de “droga, sexo y rock and roll”, quan els nostres músics tenien una idea creativa: “yo solo puedo componer si estoy ciego”.

Ja cansat però lúcid, em vaig refugiar en l’animació de tres pàgines, ja de veres vinculades a la joventut i la realitat. “Dos bodas y un dineral” parlava de dos dones americanes implicades ara a nivell mundial, dos “mujeres hechas a sí mismas, poderosas en sus círculos”: l’una lluiria en les noces -ja haurà lluït ara- quatre vestits en la celebració; i l’altra -que es diu Sánchez- prometia lluir-ne 27. La pàgina següent aconsellava “Gimnasia lúdica para mover las neuronas durante el verano.” I en la darrera, dos tresors: IB avisava que “No nos han enseñado a ligar entre mujeres”, i Manuel Vicent acabava la columna sobre la nit de sant Joan, i “aquella chica que en la oscuridad te besaba en los labios salados”.