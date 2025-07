La vida és senzilla. No presenta majors problemes que els sobrevinguts per motius no esperats. Si la tastem, podem comprovar com els xicotets moments ens omplin d’il·lusió. Solament hi ha un ingredient que, si no existira, ho faria tot més fàcil. Es tracta de l’actuació negativa de la humanitat. Suposa un estil incomprensible d’obrar que ompli de plaer a determinats humans. Consistix a maltractar els altres. Hi ha una locució verbal que definix eixa forma de ser. Es tracta de tindre ‘mala bava”. Significa posseir dolentes intencions o malignitat.

La bava és una caiguda desmesurada de saliva. En alguns moments és signe de relaxació o admiració desmesurada. Em trobe bé quan em desperte i note que me n’ha eixit. De manera figurativa, em vessa quan les meues filles aconseguixen un bon objectiu. La característica en estos casos és que ho escampa tot positivament. Si se li afig l’adjectiu ‘mala’ entenem que és una actitud roïna que s’estén desmesuradament. La ‘mala bava’, per tant, és intensament feridora.

La meua amiga Inma estava preocupada, després de llegir l’article anterior, per si havia tingut problemes amb algunes amistats. Sortosament, no n’he tingut cap amb ‘mala bava’, encara que en conec. Solament és una reflexió.

He sabut, recentment, com un ajuntament ha acollit per uns dies un xic amb discapacitat. Ha recomanat a l’àrea on l’han destinat que simplement li posen una cadira perquè estiga assentat i passe el matí, com si fora un objecte decoratiu. Crec que suposa tindre molt ‘mala bava’ tractar així a qualsevol humà. Sort que l’han destinat a la biblioteca. Allí ha demostrat que és una persona inquieta amb bones actituds.

Ha demostrat ‘mala bava’ el president hongarés prohibint una manifestació en defensa dels drets LGTBI+ a Budapest. L’èxit de la protesta demostra que la seua política discriminatòria té una gran resposta social. No entenc que la Unió Europea no obligue efectivament a un dels seus membres a canviar d’actitud. Situacions com en eixes poden fer-se presents també en el nostre país. Hi ha polítics que es neguen a entendre que la societat és plural. Tinguem-ho en compte quan posem el nostre vot en les urnes, abans que siga massa tard.

En definitiva, fugim de les persones que tenen ‘mala bava’ perquè ens aportaran poca cosa. El més indigne de la humanitat és qualsevol acció realitzada amb mala fe.