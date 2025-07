La rebel·lió de Sofia

La lectura del poemari de la poeta colombiana Sofia Rodríguez García (Bucaramanga, 1976) La jubilación del ser humano (El Petit Editor) m’ha portat a la memòria una edició de la poesia completa del poeta gal·lés Dylan Thomas (Swansea, 1914 -Nova York, 1953) del 1974 que conserve amb autèntica veneració bibliòfila. Són poemes traduïts per Elizabeth Azcona Cranwell i publicats per Ediciones Corregidor de Buenos Aires.

Imagine que l’espontània relació tindrà a veure amb la impressió d’abisme que causa la lectura dels dos poetes per allò de “ l’èxtasi de la vida i l’horror de la vida” que deia Baudelaire. La poesia de Sofia, com la de Dylan Thomas, i segurament també com la de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, que introdueix el poemari amb una expressiva citació, és un vertiginós remolí de metàfores que expressen la desolació per les ferides de la vida en aquelles sensibilitats posseïdores del do de la paraula per a manifestar el món interior.

Sofia Rodríguez García, que viu actualment a l’Olleria, és una poeta i activista, artista, autora teatral, traductora, que ha publicat articles i assajos en diferents publicacions de Colòmbia, Xile, Mèxic, Canadà i Espanya i ha sigut traduïda a diferents llengües, entre elles el català. Són versos que captiven perquè són descarnats, directes, sense espavents ni concessions a la galeria, escrits des de l’experimentació del desamor, la mort, la memòria, el sexe, el dolor, la pèrdua...

Imatges de gran plasticitat aparentment surrealistes però amb un concís contingut humanista, farcides de cicatrius, tombes, cendres, crits, malsons, sepulcres, punyals, sang, llàgrimes, caos, etcètera... Però, també, per damunt del sentiment de ferida i desolació, la poesia de la poeta colombiana destil·la una passió que esperona la lectura i ompli els pulmons del pensament amb un vigorós sentiment d’èxtasi per la vida.

Personalment, allò que més m’interessa de la seua peculiar expressivitat poètica és la profunda rebel·lia interior que traspuen, com si la poeta reivindicara de manera radical i transgressora en cada vers, en cada poema, les emocions que ens fan més humans i perdurables en el temps: una denúncia apassionada de la mediocritat, del plegar-se a les voluntats d’aquells que s’entesten a convertir als éssers humans en persones que han renunciat al goig de viure les passions amb llibertat i sensibilitat creadora. Éssers, justament, jubilats, jubilats de viure amb voluntat aferrissada i coratge cada instant de l’experiència única i definitiva que és la vida humana.