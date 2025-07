Ferrando, honoris causa

Antoni Ferrando rebrà, el proper dia 10, la més alta distinció que pot atorgar una universitat. En aquest cas, la Universitat d'Alacant: i no serà un acte d'aquells que són més o menys decoratius -com ara quan es fa aquesta classe de nomenaments a reis i dirigents polítics-, sinó que serà un reconeixement institucional i acadèmic a una de les persones que més ha fet per la dignificació de la nostra llengua des de la Universitat de València, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua: les màximes instàncies normatives del valencià, on sempre ha mantingut una actitud oberta i dialogant, receptiu a valorar canvis i atent a les transformacions, i sempre amb un objectiu ben clar: fer que el valencià siga una llengua útil, operativa, digna, utilitària i respectada.

Ferrando, només per això, ja es mereixeria ser honoris causa per una de les més prestigioses universitats valencianes. Però és que, a més, és un referent per a la nostra cultura i, més concretament, per als valencians. De la seua tasca docent com a catedràtic de la Universitat de València són un testimoni fefaent les generacions d'estudiants de Filologia Catalana que han passat per allà i que ara mateix es troben impartint docència a secundària. Però, a més d'aquesta tasca que ha portat endavant durant dècades a la Universitat de València, ha estat i és encara un actiu importantíssim i un referent de la nostra investigació lingüística, literària i cultural.

Des del moment que, dirigit per Sanchis Guarner, va portar a termini la seua tesi doctoral sobre els certàmens poètics valencians medievals i de l'edat moderna, la seua curiositat intel·lectual no ha deixat de generar treballs que fan de la seua producció una de les més destacades -si no la més destacada- entre els filòlegs valencians del segle XX. Ferrando, interessat per tot allò que involucre els usos lingüístics en un país tan atzarós com el nostre, ha treballat amb passió l'edat mitjana i el segle XX, l'edat moderna i segle XIX. Ha salvat de l'oblit i ha posat en circulació autors com Morlà i d'altres. S'ha interessat per la història de la llengua en els diferents territoris i ha estat editor de textos tan importants i emblemàtics com el Llibre del Repartiment o la Crònica del rei en Jaume.

Ara mateix, la història lingüística, literària i cultura de les nostres terres no la veuríem igual sense les aportacions de Ferrando. I hem d'agrair que la Universitat d'Alacant li reconega el que ha fet, amb aquest nomenament ben merescut.