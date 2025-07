El retorn de les orquestres: el VII Concurs CaixaBank reivindica l’excel·lència simfònica

Després de la cancel·lació de l’edició anterior a causa de la dana, el VII Concurs CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana torna enguany amb més força i amb la voluntat de posar en valor el paper fonamental de les orquestres dins del moviment associatiu valencià. Una oportunitat per reconéixer públicament el treball artístic, formatiu i social que les orquestres desenvolupen arreu del territori i que enguany, a més, adquireix un valor especial com a símbol de recuperació després de la catàstrofe.

El certamen és un aparador per al talent simfònic valencià / Levante-EMV

Organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i el patrocini de CaixaBank, el certamen se celebrarà els dies 29 i 30 de novembre al Palau de les Arts de València. L’objectiu: visibilitzar el treball de les orquestres no professionals pertanyents a les societats musicals federades, estimular el seu creixement i oferir-los un escenari de prestigi on demostrar el seu potencial.

El concurs s’estructura en dos categories segons el nombre d’integrants: Salvador Giner (de 30 a 60 músics) i Martín i Soler (de 61 a 85). Cada orquestra haurà d’interpretar dues obres, una de les quals ha de pertànyer obligatòriament al període comprés entre 1750 i 1850. El jurat, format per professionals independents de reconegut prestigi, valorarà criteris com la qualitat interpretativa, l’equilibri sonor, l’adequació del repertori o la direcció musical. A més dels diplomes de participació, s’atorgaran dos primers premis de 6.000 € i dos reconeixements al millor director/a, amb una dotació de 1.500 € cadascun.

Un espai de trobada i projecció

Però la missió del concurs va més enllà de la competició. Es tracta d’un projecte de foment i enfortiment del moviment orquestral, un espai de trobada i projecció que connecta agrupacions d’arreu de la Comunitat Valenciana, que estimula la millora artística i que incideix positivament en la continuïtat pedagògica i la formació musical de llarg recorregut. De fet, les orquestres premiades, així com les segones classificades de cada categoria, seran convidades a participar en el pròxim Festival CaixaBank d’Orquestres, reforçant així el seu recorregut.

Amb més de 1.100 bandes i una xarxa de societats musicals única a Europa, la Comunitat Valenciana fa de la música un projecte col·lectiu, educatiu i de futur. El concurs és un estímul clau per a les orquestres no professionals.

Amb la recuperació d’aquesta edició, també es recupera part del teixit cultural que es va veure greument afectat per la dana. El concurs se suma així a la xarxa d’iniciatives del programa CaixaBank escolta València, que des de l’any 2014 treballa per dinamitzar el col·lectiu musical amb propostes com beques formatives, cicles de concerts, accions patrimonials com Música a la llum o l’impuls a infraestructures clau com l’Alqueria Julià – Casa de la Música, rehabilitada per CaixaBank i actual seu de la FSMCV.

El termini d’inscripció romandrà obert de l’1 al 25 de juliol.