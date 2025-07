Bach i Schubert protagonitzen el cartell del Festival de Música de Cambra de Godella

El Festival Internacional de Música de Cambra de Godella acollirà el concert teatralitzat 'Bach llava més blanc', a càrrec de la formació Moonwinds, amb Joan Enric Lluna al capdavant, Esther Apituley (viola) i l'actriu Lola Moltó, baix la direcció d'escena de Jorge Moreno, en el Teatre Capitolio el dimarts 8 a les 20h; i els reconeguts pianistes valencians Carles Marín i Josu De Solaun actuaran junts en un recital extraordinari, baix el títol 'Les quatre mans de dos grans' del piano, en el mateix auditori el dijous 10 a les 20 hores.

Godella alberga la edició número disset amb una programació que inclou un total de set concerts fins al 13 de juliol. Baix el lema 'Ressons de l'ànima' actuen prestigioses formacions i artistes, així com un cor participatiu i joves talents. En la vessant formativa se celebra un taller de música de cambra amb assajos i classes magistrals de reconeguts músics i professors. A més, impulsa la primera edició del Concurs de Música de Cambra de Godella, una iniciativa que pretén promoure i impulsar el talent de formacions musicals nacionals i internacionals a través d'una competició d'alt nivell.

'Bach llava maés blanc' de Moonriver. / L-EMV

La neerlandesa Apituley i el valencià Joan Enric Lluna presentaran 'Bach llava més blanc', una producció de teatre musical molt especial i símbol del missatge del festival, en la qual una violista i una senyora de la neteja coincideixen per atzar en l'escenari. Un error en la programació és segurament la causa de la incòmoda situació en què es troben les dos dones. La violista vol començar immediatament el concert, ja que el públic ja està assegut, però la netejadora no vol anar-se’n perquè considera que el seu treball també és important.

Les dos dones continuen tossudament fent el treball pel qual els paguen: interpretar un concert amb un conjunt de huit instruments i netejar l'escenari. A poc a poc, la música va calant en la netejadora, que descobreix un món nou en una obra que és una oda al poder de la imaginació i al poder emotiu de Bach.

Quatre mans a piano

Carles Marín i Josu De Solaun, que actuen en prestigiosos auditoris d'Europa, Amèrica i Àsia, compartiran amb el públic un exigent recital monogràfic entorn de Franz Schubert en el qual afrontaran la 'Sonata per a piano a quatre mans en Do major', ‘Grand Duo’, D812; 'la Fantasia en fa menor, D940'; i el 'Gran Rondó en La major, D951'.

Marín ha guanyat diversos primers premis internacionals, com el del millor solista en el Mozarteum de Salzburg, la Scarlatti Piano Competition (Universität Mozarteum), el Concours Flame de París o el Yamaha Foundation of Europe, entre altres. Va rebre també el Premi Huygens d'Amsterdam a l'excel·lència artística, a més d'haver sigut guardonat en altres 40 concursos (Baltic, Iturbi, Marsala, Panamà, etc.).

De Solaun és l'únic espanyol que ha guanyat el Concurs Internacional de Piano José Iturbi de València i el Concurs Internacional de Piano George Enescu de Bucarest, entre altres importants guardons com dos Premis Internacionals de Música Clàssica (ICMA en les seues sigles en anglés), el Young Concert Artists (YCA) de Nova York i el Concurs de Piano de la Unió Europea.

Carles Marín y Josu de Solaun. / L-EMV

Concurs de Música de Cambra

El Concurs de Música de Cambra de Godella se celebrarà els dies 8 i 9, i la gran final arribarà el divendres 11 a les 20h en el Teatre Capitoli. La iniciativa, una competició d'alt nivell centrada en l'excel·lència artística, compta amb dos categories: Concertant, en la qual participaran músics d'assembles que han de tindre entre 18 i 30 anys; i Novell, per a menors de 18 anys.

El primer premi de la categoria Concertant està dotat amb 2.500 euros i una entrevista en un mitjà especialitzat; el segon, amb 1.500 euros; i el tercer, amb una beca per a la participació en el concurs i curs del Festival Internacional de Música de Cambra de Godella 2026. En la categoria Novell el primer premi consistirà en una beca per a la participació en el concurs i curs del festival en 2026; els guanyadors del segon i el tercer premi rebran un Diploma de Reconeixement com a distinció a la seua excel·lència artística i acompliment en la competició.

Multitudinari concert

La present edició es clausurarà amb un multitudinari concert en el qual actuaran els guanyadors del Concurs de Música de Cambra i l'Orquestra del Festival de Godella, Moonwinds, Ana Lluna (soprano), Ángela Lindo (mezzosoprano), Javier Cuenca (tenor) i Edward Daly (baix), el cor participatiu i l'alumnat del curs de cambra, dirigits per Joan Enric Lluna, que interpretaran obres de Josep Ramón Gil-Tárrega i Bach el diumenge 13 a les 20h.

Festival de Godella 3609 / Amado Bimbo

Així mateix, el Taller de Música de Cambra, dirigit a estudiants dels últims anys de grau professional, superior, màster o primers anys de carrera professional, s'ha celebrat del 3 al 6 de juliol. Ha albergat classes de violí, violoncel, oboé, clarinet, trompa, piano i flauta amb professors que formen part de prestigioses orquestres, sessions de preparació, participació en concerts, realització de classes individuals... Els participants en el taller i el concurs tindran l'opció de participar activament juntament amb l'orquestra del festival, Moonwinds Simfònic, que el clausurarà el 13 de juliol.

Bach i Palomo

El festival, que ret homenatge a Johann Sebastian Bach (1685-1750) en el 275 aniversari de la seua defunció, i a l'obra i trajectòria musical del compositor i director de Ciudad Real, Lorenzo Palomo (1938-2024), va acollir un concert brindat per la soprano Isabel Monar juntament amb Gyula Stuller (violí), Esther Apituley (viola), Joan Enric Lluna (clarinet), Sebastian Koloski (violoncel) i Juan Carlos Garvayo (piano), dijous passat. Els violinistes guanyadors d'Intercentres, Pablo Turlo i María Asensi, van actuar amb el programa A la claror de la lluna; i joves talents ho van fer en el mateix espai ahir diumenge.