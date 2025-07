Recomanacions lectores per a l’estiu. Vol. I

Podríem haver titulat aquest article amb la típica frase: “Lectures fresquetes per a l’estiu”. Però, sincerament, veiem un poc impossible combatre la calor que ja estem patint i la que encara ens espera. Només esperem que trobeu alguna estoneta per poder concentrar-vos i gaudir d’alguna de les lectures que ens han recomanat.

Héctor Gómez, Arribada Llibres:

1. La Doloríada, Missouri Williams. Traducció d’Esther Villardón (cielo santo)

“És una espècie de distopia futurista: una societat postapocalíptica dominada per un personatge molt complex i interessant, que és la matriarca. Parla de l'organització després d'aquest desastre, de la societat que ha creat aquesta matriarca i del despertar a la realitat dels seus fills i filles”.

2. Soc fan, Sheena Patel. Traducció de’Elena Ordeig Vila (Jande Editorial)

“Mostra d’una noia anglesa d'origen indi, que, per resumir-ho un poquet, s'obsessiona amb la parella del seu ex, que és una influencer. Parla, en clau humorística però també crítica, de tot el món de les aparences de les xarxes socials o el postureig”.

3. Toda mi violència es tuya, Carolina Yuste (BARRETT)

“Podríem pensar que és una autoficció que parla dels anys d'adolescència de Carolina en Badajoz: les seues amistats, les seues relacions, sobretot una relació toxiquíssima amb un xic, etc. Està escrit d'una manera molt directa, que li deu molt a l'oralitat. És una veu prou potent en aquesta primera novel·la que segur que es vendrà molt perquè ja té molt de tiró”.

4. Todos los hijos punkis que no tuvimos, Javier Pillastre (Editorial Pez de Plata)

“Un recull de relats ideal per anar a la platja o a la muntanya i dedicar mitja horeta a llegir-se un o un parell de relats. També molt potents, que et porten a llocs diferents i et fan pensar. Estan molt ben escrits i alguns d’ells són molt emotius”.

5. Traduccions de l’obra de Blasco Ibáñez (Companyia Austrohongaresa de Vapors)

“Les obres més conegudes de Blasco Ibáñez eren molt fàcils de trobar en castellà, però ara es poden llegir també en valencià. Clàssics com Arròs i tartana, Entre tarongers, Canyes i fang, Els quatre genets de l'apocalipsi... Es poden comprar per separat o en un pack”.

Recomanacions lectores per a l’estiu. / L-EMV

Maria Bravo, Ambra Llibres:

6. Mammalia, Elisenda Solsona (Males Herbes)

“La protagonista d'aquesta història es perd en una excursió a França i acaba refugiada d’una tempesta en un lloc on veu una sèrie de pintures que li són familiars. Li tornen uns records que faran que comence un viatge cap al passat per poder saber quin és el seu present. A més, parla de problemes de fertilitat i relacions maternals”.

7. El riu ve crescut, Maria Benyto (Drassana – Institució Alfons el Magnànim)

“Per fi podem llegir aquesta novel·la en valencià! El llibre, que guanyà el Premi València de Literatura en 1959. Comença amb una riuada a València en 1949 i fa un recorregut que arriba a la riuada de 1957. Beneyto utilitza les riuades com a simbolisme de les condicions tan inhumanes que viu la societat més popular en la dictadura”.

8. En carn i ossos. Fets reals o gairebé, Núria Cadenes (Ara Llibres)

“Són una sèrie de relats, amb diferents estils i formes, que juguen amb l'escriptura. Sobretot parlen de la part més inhumana, crua i dura dels humans. Es parla de venjança, poder, egoisme... i també d’amor. Són 12 relats meravellosos”.

9. Cavall, atleta, ocell, Manuel Baixauli (Edicions del Periscopi)

“La novel·la, guanyadora del Premi Òmnium a la millor novel·la de 2024, crea una sèrie de personatges prou enigmàtics, molt en l'estil propi de Baixauli. Juga amb les arts en general i, a través dels personatges, aconsegueix que el lector s’enganxe d'una manera molt addictiva”.

10. Terminus, Joan Benesiu (Edicions del Periscopi)

“La protagonista inicial és Teresa, una professora de l'Escola d'Arquitectura de València que està dirigint la tesi d'un alumne, quan aquest desapareix. Comença a fer una recerca. Per un altre costat, ha de viatjar a Hongria perquè li fan un reconeixement d'un treball. Trobarà respostes a certes situacions del seu passat i que acaben relacionades en el present”.