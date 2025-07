Rototom dissenya un cresol de propostes en les seues set àrees culturals per a esprémer el festival

El Rototom Sunsplash celebra 30 edicions amb una programació que aposta per la cultura, la creativitat i el coneixement sense límits d’edat. Del 16 al 23 d’agost a Benicàssim, el festival oferix activitats per a tots els públics: ciència, circ, teatre, dansa i tallers, a més de música i més de 200 concerts.

Així, el Discovery Lab, l’espai dedicat a la ciència, amb una mirada pràctica i divertida, torna al festival amb el suport del prestigiós centre europeu CERN i reconeguts divulgadors. Entre les activitats, destaquen un recorregut per l’univers amb José Luis Crespo, del canal Quantum Fracture, i una xarrada sobre com les matemàtiques ens ajuden cada dia, a càrrec d’Eduardo Sáenz de Cabezón. A més, es podrà tocar el theremin, fer gelat científic, previndre ciberatacs, explorar el magnetisme i participar en un ‘aperitiu científic’ amb l’equip del Discovery Lab.

Teen Yard, l’àrea jove, oferix sis hores diàries d’activitat amb sessions de ball urbà solidari amb Gaza mitjançant un concurs nacional que recolzarà l’escola Camps Breakerz. També hi haurà parkour, bàsquet, tallers de futbol, beatbox, art emergent i una nova edició de la Batalla de Promeses amb reggae improvisat.

Taller construcción cargador solar en Discovery Lab 2024 (1) / Rototom

El públic infantil té el seu espai en Magicomundo, on el joc lliure es fusiona amb l’aprenentatge creatiu. Tallers per construir robots reciclats, criatures de fang, contacontes, música, dansa i una gran festa sorpresa pels 30 anys del festival. Destaca una sessió de reggae familiar amb Emeterians.

A més, amb el Rototom Circus sis espectacles plens d’acrobàcies, amb la col·laboració de l’Escola de Circ Diverso de Madrid, prendran l’escenari. Propostes per a tots els públics, sense barreres idiomàtiques.

I Jamkunda, l’espai africà oferix huit sessions nocturnes de ball afromodern i una programació vespertina amb literatura, teatre antiracista i tallers de cuina tradicional en l’espai Ataya.

Cada dia comença amb tallers d’agroecologia i llavors, seguit de sessions de ioga, dansa i l’experiència The Movement Spirit. A les 19:00h, xarrades, presentacions i activitats com el taller de dansa palestina Dabkeh, històries de solidaritat o la sessió ‘Savieses ancestrals’ amb Sonia Guajajara i Soy Tribu. I no faltarà el mercat artesà, un espai on la creativitat pren vida: cuir, macramé, joieria, art en fusta reciclada, complements amb teles africanes i fins i tot robots fets amb materials reutilitzats. Talleres participatius i animacions completes cada jornada este univers d’artesania viva.