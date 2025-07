La imatge perduda del nostre territori

Les casualitats moltes vegades han donat lloc a grans descobriments, però si a això li sumem que els encarregats de la seua anàlisi, com en aquest cas, són dos dels més grans especialistes valencians en Història de la fotografia i autors de destacades publicacions al respecte, es pot donar lloc a una exposició tan rellevant com aquesta.

Sense dubte el polifacètic artista Vicente Gómez Novella (València, 1873-1956), que va ser un personatge de gran rellevància en la seua època, va deixar la seua empremta en les diverses disciplines artístiques que va practicar, com és el cas de la pintura i la fotografia. De fet, d’aquesta última el destí ha volgut, gràcies a l’encertat criteri del Foto Club València, que haja vist la llum per al gran públic una part important de la seua obra impressionista, duta a terme fora del prestigiós estudi que va tindre al centre d’aquesta mateixa ciutat. En aquesta, els seus comissaris i, a la vegada, encarregats de l’anàlisi de la troballa, M. José Rodríguez Molina i José Ramón Sanchis Alfonso, han sabut documentar, organitzar, seleccionar i presentar les més adequades per a l’ocasió, fruit d’un treball crític i metòdic al llarg dels darrers anys. Tot això a partir d’un fons que consta d’un total de 256 fotografies estereoscòpiques en plaques de vidre, d’entre el 1905 i el 1934, que van ser propietat de la família Crú Gómez-Novella.

D’aquesta manera la mostra ens permet descobrir instantànies de fa un segle, especialment dels viatges en automòbil particular tant del fotògraf Vicente Gómez Novella com del seu cunyat Antonio Crú Miralles, que van més enllà del punt de vista familiar per a convertir-se, per un costat, en obres d’art de la mà de Novella i, per un altre, en documents gràfics únics de diversos indrets del nostre territori. Així succeeix en arreplegar la imatge perduda i desconeguda, fins ara, de diversos municipis de la Comunitat Valenciana com Onda i Ribesalbes, en Castelló i, de la nostra província, com és el cas de Manuel, Paterna, Sueca, Sagunt, Bunyol i Portaceli (Serra), arreplegant espais que en molts casos han quedat transformats pel pas del temps. A més a més, en aquest mateix sentit resulten especialment interessants, per la seua singularitat, les fotografies de la casa dels Crú en el Portet de Moraira i de les poblacions del seu entorn, en ser un testimoni gràfic d’aquest lloc de la costa alacantina en la seua màxima esplendor.

Des del punt de vista tècnic, respecte del format en el qual es presenten les imatges en l’exposició, resulta realment encertada per com s’han reproduït per a poder ser apreciades respectant les seues anotacions i doble captura, a partir de l’ampliació de les plaques de vidre estereoscòpiques originals. Aquest invent, que va nàixer quasi a la vegada que la fotografia, permetia a l’època poder vore, mitjançant un visor, imatges en tres dimensions. Açò era possible gràcies al fet que es disposaven dos imatges positivades preses en una mateixa toma, una al costat de l’altra, però cadascuna d’elles amb una distància focal diferent.

En definitiva, una mostra d’entrada gratuïta, per a tots els públics, que podem visitar fins al 23 d’agost al Centre Fotogràfic “La Llotgeta” de València, gràcies també al patrocini de la Fundación Mediterráneo. I que, sense dubte, no ens la podem perdre, ja que ens transporta als costums, el mode de vida, l’arquitectura i el paisatge del nostre país del primer terç de la passada centúria.