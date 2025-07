15 agrupacions musicals de poblacions afectades per la dana obren a la Torre el Certamen Internacional de Bandes

Les agrupacions musicals Marching Band-Sedajazz, la Unió Musical dAldaia, la Banda Simfònica d’Aldaia, la Societat Artística i Cultural Unió Musical de Benetússer, la Societat Unió Musical de Catarroja, la Banda Simfònica Societat Musical l’Artística de Xiva, la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, el Centre Instructiu Musical de Massanassa, la Unió Artística Musical de Montroi, la Unió Musical de Paiporta, l’Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví, l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud, el Centre Instructiu i Musical de Castellar-l’Oliveral, la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l’Oliveral i l’Associació Musical de la Torre obriran el Certamen Internacional de Bandes de Música a la pedania de la Torre amb un passacarrer. Serà dilluns, 14 de juliol, a les 20 hores. Es tracta de 15 agrupacions musicals de municipis afectats per la dana, que desfilaran pels carrers de la Torre per destacar la resiliència i el poder de la música i de les bandes en esta tragèdia.

Com a activitats prèvies a l’inici formal del certamen, dissabte 12 de juliol, a les 12 hores, la sala Iturbi del Palau de la Música acollirà un concert d’Amores Grup de Percussió amb l’Agrupació Musical de Sant Isidre, la Banda de Campanar, el Centre Instructiu Musical de les Tendetes, la Societat Musical dels Poblats Marítims i la Societat Musical la Unió de Tres Forques. Una performance que retrà homenatge al centenari del pasdoble València, del mestre Padilla i també a totes les persones voluntàries que van col·laborar en la neteja i suport a la població afectada per la dana del 29 d'octubre. El concert, sota el títol T’estime, València, i amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), oferirà tres estrenes absolutes per a banda i percussió de J.S. Chapi, a més d'una obra de L. Andriessen.

Certamen de Bandas de la Diputació de València / L-EMV

L'endemà, diumenge 13, la banda guanyadora de la Secció d'Honor de l'última edició del CIBM València, la Unió Musical de Llíria, oferirà un concert commemoratiu, que també tindrà lloc al Palau de la Música.

Repertori de bandes i peces musicals

Enguany, el certamen, que se celebra del 12 al 20 de juliol, al Palau de la Música i a la pedania de la Torre, presenta 53 societats musicals: 27 d'elles a concurs, altres 5 convidades i 21 més en actuacions prèvies al concurs. En total, d'estes 53 agrupacions que prendran part en el certamen, 39 procedeixen de diferents punts de la Comunitat Valenciana, 10 provenen d'altres llocs d’Espanya i hi ha 4 d’internacionals. Quant a les 27 que participen com a concursants, 15 són valencianes, 9 són de la resta d’Espanya (Galícia, Granada, Toledo, Zamora, Albacete, Múrcia i Pontevedra) i 3 procedeixen de l'estranger (Països Baixos, Itàlia i Suïssa).

Durant les sessions de deliberació dels jurats, actuaran com a bandes convidades en les diverses seccions 5 bandes: 3 valencianes, 1 madrilenya i 1 de Suïssa: la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, en la secció tercera; la Unió Artística Musical de Montroi, en la segona; la Nationale Jugenblasorchester der Schweiz (Suïssa), en la secció lliure; la Banda Municipal de Madrid, en la primera; i la Banda Simfònica Municipal de València, en la d’Honor.

El jurat d’enguany està conformat per Salvador Sebastiá, que actuarà com a president, Jesús Salvador “Chapi”, la canadenca Colleen Richardson, el veneçolà Andrés Ascanio i la directora de Jaén Amadora Mercado Pérez.

Les obres obligades per al concurs són la Simfonia núm. 8 W “València Verda”, d'Andrés Valero-Castells, per a la Secció d'Honor; “The blue marble”, de Julie Giroux, per a la secció primera; “La ruta”, de David Pont Ripoll, per a la secció segona; i “Euphonika”, de Llorenç Mendoza, per a la tercera. El CIBM té la col·laboració de la Diputació de València i de l'Institut Valencià de Cultura.