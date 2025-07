Els poetes de Manel Rodríguez-Castelló

L’any 2008, en plena època del plom de la dreta valenciana, vaig participar en una antologia de poesia d’homenatge a Ovidi Montllor, al cap de tretze anys de la seua mort, coordinada per Manel Rodríguez-Castelló (Alcoi, 1958). Compartia amb Manel el sentiment d’oprobi i ignomínia (una vegada més) que les institucions valencianes i catalanes van vessar sobre el cantautor alcoià. Pobre Ovidi. No fou cap casualitat. Manel Rodríguez-Castelló és un poeta i activista incansable amb els seus plantejaments culturals i polítics, d’una coherència admirable. En temps de claudicacions, la coherència és una gran virtut.

Tant se val que siga com a activista de l’Associació d’Amigues i Amics de Joan Valls, o de factòtum del prestigiós premi de poesia Manuel Rodríguez Martínez (el pare fou un metge i intel·lectual compromés amb la cultura i la societat alcoiana), la seua militància lingüística d’alcoià de soca-rel és la del resistent humil, però sempre coratjós i a peu d’obra de qualsevol iniciativa profitosa per la llengua i la cultura.

Com a poeta ha sabut construir una obra, molt respectada i reconeguda, que al passar dels anys és una referència ineludible de la literatura valenciana i catalana. Ara la novetat és la publicació del llibre Estimats poetes (Lletra Impresa, 2024), amb pròleg de Josep M. Sala-Valldaura, on ha recollit més de trenta anys d’articles, conferències i ressenyes dedicades a diferents poetes i escriptors, començant pel mateix Joan Valls, que ha publicat en un bon grapat de revistes i publicacions.

Com escriu Sala-Valldaura, l’autor estableix un diàleg amb ell mateix i amb els autors que l’acompanyen que, més enllà del seu esperit amateur (confessa el poeta, en el sentit de no acadèmic) , és una prova fefaent de la bonhomia i la generositat en el to i les paraules de Rodríguez-Castelló: també un lector lúcid, sempre compromés amb el seu entorn vital.

Ovidi Montllor, Isabel Clara-Simó, Jordi Botella, Vicent Andrés Estellés, Emili Rodríguez- Bernabeu, Enric Valor, Joan Brossa, Antoni Ferrer, Josep Mir, Joan Garí... Pels textos d’Estimats poetes desfilen nombrosos poetes de diferents generacions que tot plegat són una mostra del compromís del poeta amb la literatura d’un temps i d’un país. Al meu entendre, l’interés del llibre és, precisament, la llibertat que traspua, més enllà de les pretensions acadèmiques, perquè són opinions d’un poeta d’ara i d’ací, i això, als pas dels anys, és veritablement el testimoni necessari que cal per a les generacions futures.