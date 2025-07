Un estiu amb la Jove Banda Simfònica

A meitat de la seua gira estival, la Jove Banda Simfònica de la FSMCV ultima els detalls del concert de tancament del pròxim dimarts 15 de juliol al Palau de la Música de València, dins del Certamen Internacional de Bandes de Música. Una fita especial que posa punt final a una gira marcada per la celebració del 25 aniversari d’aquesta agrupació de referència, formada per huitanta joves músics de societats musicals d’arreu del territori.

La Jove Banda Simfònica ha posat el focus en el repertori valencià, amb obres de compositors com Juan Bautista González, Amando Blanquer, José Ignacio Blesa o Francisco José Martínez Gallego. Un homenatge sonor a l’herència musical valenciana que ressona amb força en aquest any de reconstrucció emocional i col·lectiva després dels efectes de la dana.

Abans de passar per Segorbe, Manises, Asp, Cieza i València, la formació va realitzar una trobada pedagògica a l’Auditori de la capital de l’Alt Palància, on ha treballat de manera intensiva amb el seu director, Jerónimo Castelló, qui assumeix enguany el repte artístic. Castelló, amb una destacada trajectòria nacional i internacional, destaca que “dirigir esta formació en el seu 25 aniversari és una experiència tan exigent com enriquidora. L’entusiasme, el compromís i la qualitat dels músics joves ens han permés construir un discurs musical ambiciosament valencià, amb obres que parlen del nostre territori, del nostre paisatge sonor i de la nostra identitat”.

Construïm un discurs musical valencià, amb obres que parlen del nostre paisatge sonor i de la nostra identitat Jerónimo Castelló

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, posa en valor el paper cohesionador de la Jove Banda Simfònica: “Celebrar este aniversari és també celebrar la resiliència i la força del nostre col·lectiu. Després d’un any difícil per a moltes societats musicals, esta gira és un motiu d’orgull compartit i una mirada al futur carregada d’esperança”.

La Jove Banda Simfònica, durant una de les seues actuacions. / SBM

Fundada oficialment l’any 2000, la JBS és un projecte artístic i pedagògic que impulsa el talent jove i representa el model musical valencià arreu del món. Esta gira del 25 aniversari reforça la seua missió: ser altaveu d’un moviment musical sense equivalent, arrelat al territori i compromés amb l’excel·lència.

On conviuen generacions senceres

La Jove Banda Simfònica naix del cor mateix del moviment de societats musicals valencianes, on conviuen generacions senceres compartint escenari, local d’assaig i trajectòries vitals. “És el caràcter intergeneracional el que permet que el coneixement i l’amor per la música es transmeten de mares a filles, de mestres a alumnes, de músics veterans a joves promeses. La JBS representa la culminació d’este traspàs constant, i simbolitza el futur musical que es construeix des de la base”, manifesta González.

“Les societats musicals són l’espai on s’assaona el talent, on la formació s’arrela en valors com la col·laboració, l’esforç i la comunitat. És en eixe ecosistema viu i dinàmic on es gesten músics com els que integren la Jove Banda Simfònica, seleccionats cada any per mèrits artístics i pel seu compromís amb el col·lectiu”, remarca el director de la unitat. La gira del 25 aniversari és la mostra d’una força coral, on cada nota interpretada conté l’eco de milers de músics i famílies que fan de la música una manera de viure.