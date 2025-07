Del paper a la pantalla: transformar un llibre en un producte audiovisual

Adaptar un llibre al llenguatge audiovisual és un tot un acte de traducció creativa. “Sempre es diu que l’important és no trair l’esperit del llibre, però quan un llibre passa a la pantalla es converteix en una altra cosa”, sosté el dramaturg i guionista valencià Gabi Ochoa. Per a transformar un conjunt de pàgines al llenguatge audiovisual, afirma, és fonamental que aquestes compten amb “imatgeria visual”: “Han de contar una història; però han de poder contar-la visualment, han de generar imatges”.

Abans de col·locar-se darrere de la càmera per començar un rodatge, Ochoa s’obsessiona per conéixer al detall les possibilitats que li ofereix un llibre. “Vull saber quina història està generant eixe títol i com ho fa”. “S’ha de tindre en compte que un llibre pot tindre un paisatge molt definit –que al final no és una altra cosa que el fons d’una història–, però no generar imatges”, remarca. Precisament, d’eixa imatgeria visual que menciona reiteradament dependrà la viabilitat de crear un nou relat audiovisual, que combinarà el respecte al format literari i el desenvolupament d’una vida pròpia.

Una vegada seleccionat el text en qüestió, el procés d’adaptació no és senzill. Durant la lectura profunda del llibre, Ochoa va parcel·lant el producte en plots o polsos narratius, és a dir, va identificant “aquells fragments o moments als quals la història gira, avança o ens diu alguna cosa rellevant”. El següent pas és elaborar allò que al món audiovisual s’anomena outline, “un esquemeta que resumeix l’estructura i que posteriorment ens permetrà escriure el guió i segmentar-lo per seqüències”.

És el moment també de començar a descartar: no tot allò que funciona al paper podrà fer-ho d’igual manera a la pantalla. I, per suposat, de mantindre els ulls i la creativitat ben oberts, perquè “no és estrany que puguen crear-se nous personatges o situacions que no apareixien al text original”. La imatgeria, una altra vegada, diu el dramaturg.

Pel que respecta al format, Ochoa reflexiona que les pel·lícules i les sèries “són formats de ficció de distinta duració”: “Una pel·lícula és un univers tancat, una sèrie, no. Les diferències entre una i altra estan relacionades amb el minutatge, amb la informació que et dona cada producte. A la primera has de treballar amb 90 o 100 minuts, a la segona pots arribar a 300 o 400 i pots jugar més amb els personatges o les diverses trames argumentals, depén”.

A l’àmbit del documental, el plantejament canvia. Ací, normalment el material de base sol ser un assaig de no-ficció. “És molt difícil trobar un altre tipus de llibre, en aquest cas”, apunta Ochoa, qui torna a insistir que “l’important és veure els polsos narratius i diferenciar quina informació és rellevant i quina és una informació periodística vàlida per al paper però difícilment traslladable a l’audiovisual”.

Quan arriba el moment de parlar de projectes concrets, fa un xicotet pas enrere: “Aquesta pregunta té trampa. Normalment, els guionistes signem contractes d’exclusivitat i, sobretot, de confidencialitat”. Parla del projecte que pot parlar, per ser ell mateix guionista i productor executiu: “Realment, va ser el projecte germen de Bisílaba –productora que fundà amb Joana Chilet–”. Es tracta del llibre La mestra (Edicions Bromera), escrit per Víctor Labrado, en el moment dels fets que narra l’obra “un jove mestre que va estar al costat de Marifé Arroyo”. I fins ací es pot llegir. “Estaria bé que ho comentares, però poc, perquè nosaltres encara estem treballant en aquest projecte”, puntualitza Ochoa.

Una última pregunta: quins llibres t’agradaria adaptar? No dubta: La ciudad de la euforia (Libros del K.O.), de Rodrigo Terrasa. “És un projectàs i crec que tindria una bona sèrie de ficció. A més, Rodrigo i jo som amics des de l’escola i van treballar junts en el projecte El bloque, d’on sorgiria aquest llibre”, explica. Per altra banda, afirma que, des que va ser pare, ha vist molt de teatre i cine familiar i està molt interessat en “el potencial de contar històries amb valors i sempre amb l’esperança darrere”: “És un terreny a explorar”.