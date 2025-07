Qüestionari Bibliotecari: Pau Banyó Magraner

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

Enguany, entre clubs de lectura i jornades, el que més s’ha prestat és L’esperit del temps, de Martí Domínguez.

I en infantil, ja fa anys que ostenta el pòdium absolut Daniela la Pirata, de Susanna Isern.

L’ùltim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

Adeu, bolquers!, d’Altea Villa, crec que el títol és prou descriptiu de què estaven buscant eixos pares.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

Vae victis, de Francisco Sánchez, una història alternativa de què haguera passat si Espanya s’haguera vist forçada a entrar en la II Guerra Mundial.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

La buena letra, de Rafael Chirbes. Que si algú el vol en valencià, també hi ha una meravellosa traducció de Carles Mulet publicada per Lletra Impresa.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

Teoria del joc, d’Arià Paco, una novel·la prou generacional, especialment interessant per a aquells homes que hem superat els 30.

Quina és la primera lectura que recordes?

Em ve al cap alguna imatge de Teo o de Pau i Laia.

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

No en tinc cap clar. En el passat he llegit i disfrutat molt de Murakami, Nick Hornby o Eduardo Mendoza, però en aquest moments, encara que no tinga tants llibres llegits d’elles, m’ha arribat molt la manera d'escriure d’Almudena Grandes i Elvira Cambrils.

Quin gènere t'agrada més?

Encara que la corrent de fons m’arrosega cap al costumisme i la novel·la social, intente no defugir cap gènere.

Quina és la teua editorial de referència?

Per motius professionals, i d’amistats que últimament han publicat allí, passe moltes hores amb les mans enganxades als llibres de Bromera.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Sí, però curiosament no sóc jo qui sol ordenar-la, sinó la meua parella.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Alguna cosa on, com en la biblioteca, a banda d’una font d’ingressos, tinguera com objectiu algun servei als meus conciutadans, fa igual que siga en una l’àmbit públic o privat.