Antoni Ferrando, comprendre el món

El dijous 10 de juliol la Universitat d’Alacant investí com a doctor honoris causa un dels pares de la moderna filologia valenciana: Antoni Ferrando Francés, de qui he tingut la sort de rebre múltiples ensenyances acadèmiques i humanes, entre les quals, l’estima per l’idioma i la importància de combatre les discriminacions a través de la recerca de la veritat.

Tal com varen posar en relleu Maribel Guardiola i Vicent Martines, padrins de l’acte, els vincles de l’homenatjat amb l’alma mater alacantina s’iniciaren poc després de la creació de la Facultat de Filosofia i Lletres, que es troba immersa en la celebració del cinquanté aniversari; ja que la condició de catedràtic prínceps, podríem dir, el portà a participar en nombrosos tribunals de tesis doctorals i oposicions. A més, i com a successor de Manuel Sanchis Guarner, tingué clar des del principi que havia d’involucrar la Universitat d’Alacant en el projecte de convertir l’Institut de Filologia Valenciana en una entitat interuniversitària, com així fou.

En el discurs d’acceptació del títol, Ferrando explicà que, en el seu darrer estudi monogràfic, ha pogut comprovar com el certamen literari que tingué lloc a València en 1474 –i que donà peu a les cèlebres Trobes en llaors de la Verge Maria, el primer llibre imprés a la península Ibèrica– fou una gran festa en la qual participaren representants de tots els estaments socials. «No he pogut deixar de contrastar l’estima per la nostra llengua» que es manifestà en aquella ocasió «amb les actituds de menyspreu cap als valencianoparlants que ara veiem cada dia», asseverà. I també, que, al llarg de la seua trajectòria, sempre ha tingut presents dos llibres «renovadors» que llegí quan era estudiant: La llengua dels valencians, de Sanchis Guarner, una reivindicació de la nostra idiosincràsia lingüística, i Comprendre el món, de Joan Reglà, «una invitació a veure en el passat una lliçó per al present».

I és que la ciència –la filològica com qualsevol altra– persegueix això: comprendre el món per a millorar-lo. Sense la supèrbia dels qui fan de la seua ignorància un argument, sinó amb la humilitat de saber que la cultura consisteix a corregir i augmentar el llegat rebut, tal com en el seu dia definí Joan Fuster i la setmana passada recordà Antoni Ferrando.