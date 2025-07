La persona més forta continua abusant cada dia de les debilitats de l’altre. En alguns casos, maltracta físicament i pot destrossar l’ànim. Una manera d’expressar la situació és comunicar-ho a través de l’expressió ‘fer xitxines’. Encara que la paraula es relaciona amb la carn picada, com a locució es referix a apretunyar, maltractar o abusar d’una dona o un home. Actua com a sinònim de fer a trossos. Resulta curiosa la vinculació amb el nàhuatl o mexicà i que a Hondures aprofite per a referir-se a l’excrement humà.

Les persones migrants, allà on van, són ‘fetes xitxines’ per alguns sectors intolerants que veuen amb mal ulls l’arribada del diferent. A Torre Pacheco, ha hagut una agressió intolerable a Domingo. Ell és un veí de la localitat. L’atac s’ha de combatre des de la justícia amb l’ajuda de les forces d’orde públic. Per tant, mai està justificada la persecució indiscriminada ocorreguda posteriorment. La resposta extrema forma part dels manuals dedicats a enunciar les actuacions xenòfobes. Segons estos, un fet inacceptable justifica la reacció agressiva i indiscriminada contra el foraster. Confiem que els fets no es repetisquen i sobretot que no es reactiven nous sentiments d’odi a l’estranger.

Novament, l’accent del topònim València torna a ser notícia. Preferiria que ocuparen titulars periodístics l’augment de l’ús social de la llengua. Trobe que les argumentacions de l’estimat filòleg Abelard Saragossà sobre l’accentuació de la capital estan ben elaborades. També considere que decisions preses per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua són vinculants per a totes les administracions. No obstant això, tinc la sensació que el debat acabarà ‘fent xitxina” les dos possibles versions ortogràfiques. Significarà que prevalga especialment la forma castellana. En la discussió, qui més guanyarà és aquell sector que no estima l’oficialitat íntegra del valencià. Pareix estèril defendre la vigència de la versió castellana que pràcticament no diferix en res en l’idioma propi dels valencians. És l’actitud del qui no fa ús normal del valencià.

Hauríem de preguntar-nos si som persones capaces d’odiar reiteradament. No és fàcil contestar. Tal volta, si quotidianament disfrutem de ‘fer xitxina’ a l’altre, significa que som més maltractadors del que pensem. En eixe cas, modestament, recomanaria que intentàrem controlar-nos.

En definitiva, evitem ‘fer xitxines’ a qualsevol perquè el maltractament mai resulta necessari. Acaba passant-nos factura. L’abús mai pot ser un bon argument sorgit per efecte de la injustícia.